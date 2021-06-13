Любители стратегий в реальном времени сейчас возлагают большие надежды на Age of Empires IV, поэтому нет ничего удивительного в том, что данный проект, который создаётся под покровительством Microsoft (Xbox Game Studios), был представлен в рамках презентации Xbox + Bethesda. В свежем видео нам показали кадры игрового процесса и объявили о том, что игра выйдет 28 октября.

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Стоит напомнить, что Age of Empires IV возвращается в средневековье и порадует разнообразием игровых процессов в зависимости от выбранной цивилизации. Если совсем упрощать, то новенькая Age of Empires IV будет частично напоминать StarCraft: от выбранной цивилизации будут зависеть способы развития, доступные юниты, технологии, а также игровые механики. Количеством доступных цивилизаций для этого, впрочем, пришлось пожертвовать.