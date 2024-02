Новая графика, но прежняя суть. Неплохо.

В рамках презентации New Year, New Age компания Microsoft совместно с World’s Edge и Forgotten Empires дала понять, когда должен состояться выход стратегии Age of Mythology: Retold. Сами авторы называют проект «эволюцией любимой стратегии, которая стала возможной благодаря современной графике и свежему подход к знакомому жанру». Приятно, что над созданием ремейка Retold работают авторы серии Age of Empires.

Разработчики также заверили, что данная игра станет «приятным открытием» для тех, кто впервые знакомится с серией, так и для её преданных фанатов. Здесь нужно защищать свои владения, вести в бой легендарных чудовищ и взывать к богам, чтобы те помогли сокрушить всех врагов.

Age of Mythology: Retold предложит пройти сюжетную кампанию из 50 миссий, в рамках которых у игроков будет возможность окунуться в дивный мир, полный оживших мифов и легенд. Игра предоставит возможность осаждать непоколебимые стены Трои, сражаться с великанами на бескрайних ледяных пустошах Мидгарда и раскрыть тайны Осириса, сокрытые под зыбучими песками Египта.

Одиночный игровой процесс можно разбавить сетевыми сражениями формата «1 на 1» и в режиме на 12 человек. В стратегии даже найдётся место так называемой «Арене богов», которую тоже можно проходить в одиночку или онлайн.

«Выберите покровителя из греческого, скандинавского, египетского или атлантического пантеонов. Сокрушайте врагов, призывая грозы, землетрясения и самого Нидхёгга — дракона, имя которого слышал каждый. Или же помогайте своему народу развиваться и процветать, взывая к дриадам и моля небо о живительной влаге. Ведите в бой кентавров, троллей, мумий, крокодилов, поглощающих солнце, и даже могучих одноглазых циклопов. Встаньте во главе могучего войска, собранного из легендарных существ со всего света», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Age of Mythology: Retold должна поступить в продажу в 2024 году на ПК и Xbox Series X|S. Проект также окажется в подписочном сервисе Game Pass уже в день релиза. Другие подробности и скриншоты вы можете изучить на официальной страничке в Steam.