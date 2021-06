Ещё один трейлер Far Cry 6 посвятили анонсу сезонного пропуска — само видео, по старой доброй традиции, слили чуточку раньше. У игроков будет возможность сыграть за главных злодеев трёх последних частей серии: Вааса (Far Cry 3), Пэйгана Мина (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5). Разработчики пообещали, что все они будут озвучены так же, как и в соответствующих играх.

«Вы погрузитесь в хитросплетения разумов, узнаете историю персонажей, сразитесь с внутренними демонами и встретитесь со старыми знакомыми. Всё это ждет вас в новой игре Far Cry. Умереть... и повторить снова. Сможете ли вы сбежать из разума злодея?»

Да, описание получилось максимально странным, но сама Ubisoft пока не торопится в подробностях рассказать о природе появления «плохишей» в новой части Far Cry. Сезонный пропуск входит в издания Gold и Ultimate, приобрести их можно на официальном сайте.