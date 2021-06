Слухи о том, что Ubisoft на фоне пандемии решила переименовать свой кооперативный проект Rainbow Six Quarantine, гуляют по Сети уже на протяжении нескольких месяцев, но только сейчас французское издательство решилось их подтвердить. Отныне проект называется Rainbow Six Extraction (Rainbow Six Эвакуация в русской локализации), и полноценно его покажут в рамках мероприятия Ubisoft Forward в эту субботу, 12 июня, в 22:00 по московскому времени.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Как уточняют разработчики, смена заголовка вызвана не только мировой эпидемиологической обстановкой, но и в целом изменением игры: за время разработки она стала масштабнее и обрела больше игровых механик, так что «Эвакуация» стала лучше отражать суть проекта, чем «Карантин». Ну, а пока можно посмотреть коротенький тизер.