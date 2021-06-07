Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Rainbow Six Quarantine официально переименовали в Rainbow Six Extraction: игру покажут на этой неделе

Причина смены названия предельно понятна.
+
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ 6 видов
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba

Слухи о том, что Ubisoft на фоне пандемии решила переименовать свой кооперативный проект Rainbow Six Quarantine, гуляют по Сети уже на протяжении нескольких месяцев, но только сейчас французское издательство решилось их подтвердить. Отныне проект называется Rainbow Six Extraction (Rainbow Six Эвакуация в русской локализации), и полноценно его покажут в рамках мероприятия Ubisoft Forward в эту субботу, 12 июня, в 22:00 по московскому времени.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-60% от цены 4Tb WD Purple
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Как уточняют разработчики, смена заголовка вызвана не только мировой эпидемиологической обстановкой, но и в целом изменением игры: за время разработки она стала масштабнее и обрела больше игровых механик, так что «Эвакуация» стала лучше отражать суть проекта, чем «Карантин». Ну, а пока можно посмотреть коротенький тизер.

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft rainbow six quarantine rainbow six extraction
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Rainbow Six Quarantine официально переименовали в Rainbow Six Extraction: игру покажут на этой неделе
+
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет только в будущем году, на грядущих выставках игру не покажут
+
Красочный платформер Ratchet & Clank: Rift Apart получит поддержку рейтрейсинга при 60 fps в день релиза
+
EA уточнила время премьеры новой Battlefield
3
Новый проект от Gearbox и 2K будет представлен уже на этой неделе
1
Остановлена разработка Boreal Alyph — фанатской версии Half-Life 2: Episode Three
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 41
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 144
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
34
Дешевые USB флешки Techkey по ~3$ c AliExpress
21
Введение в гейм девелопмент или что бы я сказал самому себе 5 лет назад
60
Windows 10 Pro за 9 долларов и скидки до 55% на распродаже
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
2
Necromunda Hired Gun: недоDoom
+

Сейчас обсуждают

b2l
19:26
так мониторы не продашь )
7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
VRoman
19:26
Рад что на себе тестируют
Богатейший человек планеты предпримет попытку её покинуть 20 июля
Рома Старцев
19:25
Нормакс - эт чот типа консультанта/гаранта?) По 1С - не жалуются, зато в винде када скриптом всех юзеров выгоняю, изредка чот подвисает, приходится службы рестартовать) в общем все двойственно) /// Ос...
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
AMDie
19:25
3080ti ели ели конкурирует с 6900хт и только в 4к, в 2к ей уже конкурент 6800хт, такого позора я давно не помню, думаю в следующем поколении 4090ti уже будет конкурировать с 7700хт, то есть с мидлом, ...
Насколько NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti уступает GeForce RTX 3090 - тест в 10 играх от Testing Games
Daimler
19:20
Страна банкрот с популистом президентом. И учитывая что он прямо назвал контору которая будет внедрять систему в стране - сразу понятно кто занес деньги.
Президент Сальвадора Букеле объявил о планах сделать биткоин официальным платежным средством страны
Yuri Myakotin
19:19
Черный рынок был, есть и будет.
Российских держателей криптовалюты и майнеров попросят доказать законность владения активами
El1x3r7714
19:18
Лично я ни разу не сомневался. С нуля создать игру такого масштаба - это адок. Если black Mesa столько разрабатывалась, то что о третьей части говорить?
Остановлена разработка Boreal Alyph — фанатской версии Half-Life 2: Episode Three
Listoman
19:17
Новинки торгуют без скидок, сейчас бы в эру цифры тратить время на покупку и продажу дисков на барахолке)
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
Listoman
19:15
Не в 4к, а в апскейле с 1440p-1800p, на смеси низко-средне-высоких настроек с обезанными лучами в поганых 30 фпс)
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
Renegade1979
19:15
Вообще они оба пошли с одного французского слова "monter", и как завоевали Англию всякие норманны, там это слово позаимствовали с кучей вариантов значений, так что это и правда будет "я смонтировался ...
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем