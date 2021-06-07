Rainbow Six Quarantine официально переименовали в Rainbow Six Extraction: игру покажут на этой неделе
Слухи о том, что Ubisoft на фоне пандемии решила переименовать свой кооперативный проект Rainbow Six Quarantine, гуляют по Сети уже на протяжении нескольких месяцев, но только сейчас французское издательство решилось их подтвердить. Отныне проект называется Rainbow Six Extraction (Rainbow Six Эвакуация в русской локализации), и полноценно его покажут в рамках мероприятия Ubisoft Forward в эту субботу, 12 июня, в 22:00 по московскому времени.
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Как уточняют разработчики, смена заголовка вызвана не только мировой эпидемиологической обстановкой, но и в целом изменением игры: за время разработки она стала масштабнее и обрела больше игровых механик, так что «Эвакуация» стала лучше отражать суть проекта, чем «Карантин». Ну, а пока можно посмотреть коротенький тизер.
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