В феврале текущего года команда любителей из Keep Away From Fire представила геймплей Boreal Alyph. Это фанатская версия Half-Life 2: Episode Three, наполнение которой происходило в строгом соответствии с опубликованными когда-то черновиками сценария третьего эпизода. Черновики опубликовал Марк Лэйдлоу, сценарист игр серии Half-Life. В любом случае, конкретно этой фанатской реинкарнации погибшего третьего эпизода мы не увидим — производство Boreal Alyph полностью свёрнуто.

Члены команды Keep Away From Fire пообещали вскоре рассказать, что послужило причиной для отмены разработки. Они также собираются выложить в открытый доступ все созданные до настоящего времени игровые материалы. Пока что в опубликованном сообщении в Twitter энтузиасты посчитали нужным упомянуть некие внутренние проблемы, которые преследовали команду с самого начала.

An important message to our fans about the future of Boreal Alyph.



Text Version: https://t.co/ZxiA8B5JWh pic.twitter.com/qOdHmMzraL — Keep Away From Fire (@KAFFSoftware) June 7, 2021

Всем игрокам и фанатам серии Half-Life, которые на полном серьёзе ждали выхода Boreal Alyph, стоит вспомнить ещё и о Project Borealis. Его авторы тоже использовали сценарные наброски Марка Лэйдлоу, но вместо каноничного движка Source применяется Unreal Engine.