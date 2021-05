Если вы вдруг запамятовали, то мы живём в эпоху повального ремастеринга всего, что надо и не надо. В прошлом году Crytek выпустила визуально обновлённую первую часть Crysis, а теперь, похоже, «тизерит» надвигающийся ремастер сиквела.

К данному выводу пришли подписчики официального Twitter серии Crysis, в котором появилось сообщение «They used to call me Prophet». Эту фразу произносил Пророк в начале действия Crysis 2, перед тем как наш протагонист надел его нанокостюм.

Стоит напомнить, что слухи о готовящихся в Crytek ремастерах Crysis 2 и Crysis 3 поступали ещё в прошлом году. Утечка гласила, что ремастеры должны были выходить каждые полгода, но пандемия внесла в данные планы свои коррективы. Поэтому логично предположить, что мы находимся на пороге анонса и скорого релиза условного Crysis 2 Remastered.