Похоже, Crytek намекает на ремастер Crysis 2
Если вы вдруг запамятовали, то мы живём в эпоху повального ремастеринга всего, что надо и не надо. В прошлом году Crytek выпустила визуально обновлённую первую часть Crysis, а теперь, похоже, «тизерит» надвигающийся ремастер сиквела.
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К данному выводу пришли подписчики официального Twitter серии Crysis, в котором появилось сообщение «They used to call me Prophet». Эту фразу произносил Пророк в начале действия Crysis 2, перед тем как наш протагонист надел его нанокостюм.
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Стоит напомнить, что слухи о готовящихся в Crytek ремастерах Crysis 2 и Crysis 3 поступали ещё в прошлом году. Утечка гласила, что ремастеры должны были выходить каждые полгода, но пандемия внесла в данные планы свои коррективы. Поэтому логично предположить, что мы находимся на пороге анонса и скорого релиза условного Crysis 2 Remastered.
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