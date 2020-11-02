На днях на просторах Reddit появилась пусть и непроверенная, но всё же любопытная информация сразу о нескольких проектах Cytek, среди которых, например, королевская битва во вселенной Crysis. Сегодня же у этой утечки появилось продолжение: из всё тех же якобы добытых с серверов Crytek документов следует, что компания не собирается останавливаться на Crysis Remastered и намеревается также выпустить обновлённые версии второй и третьей частей культовой серии.

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Согласно утечке, Crysis Remastered должна была выйти в феврале этого года, а остальные части — в течение последующего её релизу года (в августе 2020-го и феврале 2021-го). Однако пандемия и удалённая работа внесли коррективы в работу студии, в результате чего релизы сместились, и теперь неясно, когда мир увидит обновлённые Crysis 2 и Crysis 3.

Утечка гласит, что в ремастеры Crysis 2 и Crysis 3 не собираются включать мультиплеер, а роль сетевых пострелушек будет отведена королевской битве под кодовым названием Crysis Next.