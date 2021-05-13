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Киберпанковый боевик Ghostrunner получит продолжение

Лёд тронулся.
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В конце марта издательство 505 Games сообщило о том, что выкупило у своего «напарника» All In Games долю на владение правами на франшизу Ghostrunner, и вот, по всей видимости, сие действие возымело положительный эффект. Как передаёт польское издание PAP Biznes, разработчики из One More Level заключили соглашение с 505 Games на производство Ghostrunner 2.

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Судя по тексту, проект будет полностью «некстгенным» — выпустить его планируют на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

К сожалению, когда следует ждать релиза, а также на каком этапе сейчас находится производство сиквела данного очень тепло принятого в прошлом году киберпанкового экшена с элементами паркура, не уточняется.

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505 games ghostrunner one more level
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