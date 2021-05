В официальном Twitter-аккаунте Rainbow Six Siege, который с недавних пор также используется и для тизеров по загадочной кооперативной игре Rainbow Six Quarantine (Parasite), появилось сообщение, недвусмысленно намекающее на то, что в следующий вторник, 4 мая, во вселенной игры случится что-то новое.

Естественно, анонс может касаться и Rainbow Six Siege, но текст тизера, гласящий о спасении, логичнее применить именно к Rainbow Six Quarantine, которую, согласно слухам, переименовали в Rainbow Six Parasite, дабы не вызывать неприятных ассоциаций с тяжелейшей эпидемиологической обстановкой в мире.

Важно отметить, что анонс «Карантина/Паразита» состоялся очти два года назад, и с тех пор — никаких сведений. Известно лишь, что проект представляет собой реверанс в сторону Left 4 Dead и предложит кооперативное выживание бойцов отряда «Радуга» в мире, полном заражённых и мутантов.