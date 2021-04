Эван Уэллс, один из двух — совместно с Нилом Дракманном — сопрезидентов студии Naughty Dog, в подкасте Game Maker’s Notebook поделился рассказом о трудностях, с которыми столкнулась и до сих пор сталкивается его студия в процессе параллельного производства нескольких игр.

По словам Уэллса, Naughty Dog решила опробовать свои силы в деле «распараллеливания» производства ещё в далёком 2009 году, когда одна часть команды была направлена на разработку Uncharted 3, а другая — на The Last of Us. Как отмечает Уэллс, на деле всё оказалось не так легко, как на практике: один из проектов всегда получал статус более приоритетного и, как следствие, постоянно «отнимал» производственные ресурсы у второго.

С данной проблемой, если такое обстоятельство вообще справедливо называть проблемой, Naughty Dog сталкивается и по сей день, однако студия нашла рабочий для себя способ её решения: пока один основной на данный момент проект находится в активной разработке, другие пребывают в стадии препроизводства. То есть, для них прорабатываются сюжетные линии, миры, персонажи и прочий игровой «фундамент», на который уже будут возводить «здание» игры.

В подробности текущих проектов студии Уэллс решил не вдаваться, но из расследования Джейсона Шрайера, который оказывается прав с завидной регулярностью, следует, что в стенах Naughty Dog сейчас готовят некую мультиплеерную игру, а также ремейк (именно ремейк, а не ремастер) первой The Last of Us.