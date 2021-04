Издатель Alawar без лишней помпы анонсировал проект Beholder 3, за создание проекта отвечает студия Paintbucket Games, которая до настоящего момента выпустила лишь Through the Darkest of Times.

Подробностей о Beholder 3 представлено толком не было, но нетрудно догадаться, что будет лежать в основе геймплея и мироустройства игры. Нам, скорее всего, вновь придётся очутиться в декорациях государства с тоталитарным режимом, следящим за своими гражданами. Главный герой двух предыдущих частей занимался весьма гнусными делишками: следил за населением и строчил доносы.

Beholder 3 должна выйти только в 2022 году, издатель предлагает «готовить камеры наблюдения и бланки для доносов» уже сейчас.