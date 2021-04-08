Анонсирована Beholder 3 — игра про бессовестного доносчика
Издатель Alawar без лишней помпы анонсировал проект Beholder 3, за создание проекта отвечает студия Paintbucket Games, которая до настоящего момента выпустила лишь Through the Darkest of Times.
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Подробностей о Beholder 3 представлено толком не было, но нетрудно догадаться, что будет лежать в основе геймплея и мироустройства игры. Нам, скорее всего, вновь придётся очутиться в декорациях государства с тоталитарным режимом, следящим за своими гражданами. Главный герой двух предыдущих частей занимался весьма гнусными делишками: следил за населением и строчил доносы.
Beholder 3 должна выйти только в 2022 году, издатель предлагает «готовить камеры наблюдения и бланки для доносов» уже сейчас.
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