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Анонсирована Beholder 3 — игра про бессовестного доносчика

Релиз намечен на будущий год.
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Издатель Alawar без лишней помпы анонсировал проект Beholder 3, за создание проекта отвечает студия Paintbucket Games, которая до настоящего момента выпустила лишь Through the Darkest of Times.

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Подробностей о Beholder 3 представлено толком не было, но нетрудно догадаться, что будет лежать в основе геймплея и мироустройства игры. Нам, скорее всего, вновь придётся очутиться в декорациях государства с тоталитарным режимом, следящим за своими гражданами. Главный герой двух предыдущих частей занимался весьма гнусными делишками: следил за населением и строчил доносы.

Beholder 3 должна выйти только в 2022 году, издатель предлагает «готовить камеры наблюдения и бланки для доносов» уже сейчас.

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alawar beholder 3 paintbucket games
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D3m0n
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