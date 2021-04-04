Outriders возглавила недельный чарт продаж Steam, отбросив Valheim на четвёртое место
Скандинавский «выживач» Valheim продержался на троне чарта продаж в Steam на протяжении восьми недель, но его диктатуре пришёл конец. На этой неделе самым продаваемым проектом закономерно стал кооперативный боевик Outriders.
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Прежний лидер был отброшен сразу на четвёртую позицию, и на то есть три причины: первая — Outriders, вторая — It Takes Two, третья — аддон Repentance для The Binding of Isaac Rebirth. Все эти проекты на минувшей неделе продавались лучше, чем уже изрядно надоевший «выживач». Вообще, стоит отметить, что на этой неделе в чарте Steam вообще произошла масса изменений: с седьмой позиции стартовала стратегия Evil Genius 2 World Domination, а на десятую позицию вернулась Cyberpunk 2077.
Десятка лидеров на этой неделе выглядит так:
- Outriders;
- It Takes Two;
- The Binding of Isaac Repentance;
- Valheim;
- Valve Index VR Kit;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition;
- Evil Genius 2 World Domination;
- The Elder Scrolls Online — Crown Packs;
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
- Cyberpunk 2077.
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