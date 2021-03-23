Фанаты No Man’s Sky воссоздали в мире игры Имперский город из The Elder Scrolls IV Oblivion
Не успели мы опубликовать материал на тему воссоздания в Valheim континента Тамриэль из серии The Elder Scrolls, как обладающие массой свободного времени и терпения энтузиасты «подогнали» ещё один приятный информационный повод. В космическом приключенческом боевике No Man’s Sky фанаты с удивительной точностью воссоздали Имперский город — столицу известной по The Elder Scrolls IV Oblivion провинции Сиродил и всей Империи в целом.
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Стоит отметить, что процесс воссоздания явно не закончен: масштабы уступают «реальному» Имперскому городу, равно как и его наполнение оставляет желать лучшего. Впрочем, главные достопримечательности локации, как то Башня Белого Золота и крепостные стены — в наличии; что, в общем-то, само собой разумеется, иначе бы мы попросту не опознали этот город.
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Напомним, что The Elder Scrolls IV Oblivion вышла в 2006 году. Спустя пять лет вышла The Elder Scrolls V Skyrim, которой в ноябре этого года исполнится ровно десять лет. Между тем шестая часть культовой франшизы ещё толком даже не представлена, хотя её формальный анонс состоялся ещё в 2018 году.
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