Не успели мы опубликовать материал на тему воссоздания в Valheim континента Тамриэль из серии The Elder Scrolls, как обладающие массой свободного времени и терпения энтузиасты «подогнали» ещё один приятный информационный повод. В космическом приключенческом боевике No Man’s Sky фанаты с удивительной точностью воссоздали Имперский город — столицу известной по The Elder Scrolls IV Oblivion провинции Сиродил и всей Империи в целом.

Стоит отметить, что процесс воссоздания явно не закончен: масштабы уступают «реальному» Имперскому городу, равно как и его наполнение оставляет желать лучшего. Впрочем, главные достопримечательности локации, как то Башня Белого Золота и крепостные стены — в наличии; что, в общем-то, само собой разумеется, иначе бы мы попросту не опознали этот город.

Напомним, что The Elder Scrolls IV Oblivion вышла в 2006 году. Спустя пять лет вышла The Elder Scrolls V Skyrim, которой в ноябре этого года исполнится ровно десять лет. Между тем шестая часть культовой франшизы ещё толком даже не представлена, хотя её формальный анонс состоялся ещё в 2018 году.