Энтузиаст добавил в Valheim континент Тамриэль из серии The Elder Scrolls
Когда разработчики из Iron Gate рассказывали, чем вдохновлялись при создании своего феноменально успешного «выживача» Valheim, в списке перечисленных проектов оказался The Elder Scrolls V Skyrim, от которого он, очевидно, позаимствовал
нордский скандинавско-мифологический сеттинг. На фоне этого комментария моддер под ником Vonbait решил воспроизвести в Valheim континент Тамриэль, в различных провинциях которого разворачивались события всех игр «свитковой» серии.
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Примечательно, что моддер не просто воссоздал территорию, но воспроизвёл её географию. Скайрим, как и положено, наполовину заметён снегом, а от других провинций его отделяют горы. Территория Морровинда представлена огненным биомом, в Хаммерфелле по большей части преобладают пески, ну а Чернотопье — одно сплошное болото.
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Моддер уточняет, что со временем его творение будет развиваться, пополняясь новыми территориями из мира The Elder Scrolls. Да, если кто запамятовал, то «Свитки» — это не только Тамриэль, но ещё несколько континентов, островов и архипелагов. Остаётся пожелать энтузиасту терпения и вдохновения. Ну а загрузить модификацию можно с популярного портала NexusMods.
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