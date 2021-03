Как известно, NieR Automata — в целом хорошая игра, однако качество (вернее, отсутствие такового) её PC-версии стало притчей во языцех. Всё бы ничего, но разработчики полностью проигнорировали проблемы, не снабдив игру за всё это время ни одним внятным обновлением. И вот, несколько часов назад NieR Automata заглянула в подписной сервис Xbox Game Pass для PC, и игроки заметили, что данная версия игры работает гораздо лучше, чем стандартная PC-версия в Steam.

Как передают пользователи, NieR Automata в Game Pass отличается подзаголовком Become As Gods Edition, то есть, представляет собой порт версии для Xbox One, в то время как в Steam игра распространяется в варианте Game of the YoRHa Edition.

Если верить игрокам, то версия NieR Automata для Game Pass функционирует стабильнее и отличается более высокой производительностью, чем её аналог из Steam, а также практически полностью лишена необъяснимых «вылетов» на рабочий стол.

Разработчики, к сожалению, пока не прокомментировали геймерскую «находку», поэтому неизвестно, планирует ли студия совместно с издательством что-то делать со Steam-версией или же всё останется как есть.