Разработчики из нидерландской студии Total Mayhem Games анонсировали We Were Here Forever — новый проект серии приключенческих игр We Were Here. Новинка стала уже четвёртой игрой, предлагающей увлекательный кооперативный геймплей с решением головоломок. Местом действия WWH Forever (простите, мы будем использовать подобное сокращение) станет антарктический замок Касл-Рок, который встречался в двух предыдущих проектах с таким же названием.

Каждая игра серии We Were Here предлагает игрокам отдельное приключение для кооперативного прохождения — истории связаны, но совсем не обязательно изучать их по порядку. Что до головоломок, то их действительно можно и нужно решать только сообща, вдвоем. Причём, при решении той или иной задачки каждому игроку отводится своя роль.

Общение тут организовано посредством внутриигровой рации, пользоваться которой придётся в любом случае — отдельные элементы паззла частенько будут находиться в разных комнатах. Игрокам придётся подробно объяснять друг другу, что они видят и слышат, от этого зависит оперативность разрешения той или иной задачки. Скорость реакции и умение разобраться в мелочах в WWH крайне важно, потому как разработчики «прикрутили» ко всем миссиям беспощадный таймер.

Как вы уже поняли, для прохождения любого из проектов We Were Here потребуется наличие микрофона и доступа к Сети: без этих двух компонентов покупка WWH Forever окажется бесполезной. Релиз сего кооперативного приключения запланирован на конец нынешнего года, среди целевых платформ есть PC (страничка в Steam имеется), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.