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Blizzard анонсировала дополнение The Burning Crusade для World of Warcraft Classic и первое обновление для WoW Shadowlands

Интересно, они с этим WoW Classic зайдут потом на третий круг?
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Вся информация из недавней утечки по анонсам BlizzConline подтверждается пока с невероятной точностью. На мероприятии состоялся анонс первого крупного обновления для World of Warcraft Shadowlands — Chains of Domination. В момент самого анонса нам показали только невнятный ролик на движке игры, который может заинтриговать, разве что, фанатов данного проекта. Слишком это всё устарело в техническом плане, тут уж ничего не поделать.

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Разработчики собираются рассказать больше о данном обновлении в рамках специальной панели WoW, но, вне всяких сомнений, вся информация из утечек там подтвердится в полном объёме. Будут новые подземелья, предметы экипировки, спутники и рейд.

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Также на церемонии открытия BlizzConline нам показали трейлер дополнения The Burning Crusade для World of Warcraft Classic. Новое «старое» дополнение должно появиться на серверах с оригинальной игрой до конца нынешнего года. Как и предсказывалось ранее, у игроков появится возможность сделать выбор: перейти во вселенную с активной The Burning Crusade, или же остаться в «ванильном» мире.

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Трейлер по такому случаю у нас тоже имеется. Он явно рассчитан на старожил мира World of Warcraft, которые при просмотре данного ролика должны будут испытать какие-то сильные чувства.

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Теги

blizzard world of warcraft classic world of warcraft shadowlands the burning crusade
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