Gaijin Entertainment, известная благодаря War Thunder, готовит новый сетевой проект под названием Age of Water. Непосредственно за разработку Age of Water отвечает коллектив Three Whales; «улитки» берут на себя роль издателя. Анонсирующий трейлер прилагается, запись на альфа-тестирование — открыта.

По сюжету, в мире Age of Water произошла катастрофа, в результате которой океан почти полностью покрыл всю земную сушу, а над водой выступают разве что последние этажи гигантских небоскрёбов. Нам предстоит управлять корабликом (если не сказать лодочкой), перемещаться между точками заданий, исследовать бескрайние водные просторы, добывать артефакты и сокровища, а также отстреливаться от посягательств пиратов на свою жизнь.

Заявку на альфа-тестирование можно подать до 15 января. О сроках релиза речь пока, понятное дело, не идёт.