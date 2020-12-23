Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы War Thunder анонсировали постапокалиптический MMO-проект Age of Water

Но делают его не они сами.
1
Дешевый Ryzen Vermeer 5600X в Регарде
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде

Gaijin Entertainment, известная благодаря War Thunder, готовит новый сетевой проект под названием Age of Water. Непосредственно за разработку Age of Water отвечает коллектив Three Whales; «улитки» берут на себя роль издателя. Анонсирующий трейлер прилагается, запись на альфа-тестирование — открыта.

реклама

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде
RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

По сюжету, в мире Age of Water произошла катастрофа, в результате которой океан почти полностью покрыл всю земную сушу, а над водой выступают разве что последние этажи гигантских небоскрёбов. Нам предстоит управлять корабликом (если не сказать лодочкой), перемещаться между точками заданий, исследовать бескрайние водные просторы, добывать артефакты и сокровища, а также отстреливаться от посягательств пиратов на свою жизнь.

реклама

Заявку на альфа-тестирование можно подать до 15 января. О сроках релиза речь пока, понятное дело, не идёт.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gaijin entertainment age of water three whales
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы War Thunder анонсировали постапокалиптический MMO-проект Age of Water
1
Ведущий разработчик Silent Hill и Siren занят созданием нового большого хоррора
1
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 7-й: Tropico 5
40
Психологический хоррор Lust from Beyond обзавёлся датой релиза
+
Посетители Kickstarter в этом году пожертвовали на создание игр более $250 млн
1
В GTA Online и Red Dead Online раздают подарки к Новому году
2

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 44
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 33
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 43
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
334
Лучшие дистрибутивы Linux для игр в 2020 году
40
Наиболее интересные умные часы 2020 года: Amazfit Bip S, Amazfit GTR 2, Huawei Watch GT2 и другие
5
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
26
Ретробенчмаркинг — GeForce GTX 280 (GT200)
22
Обзор 4K телевизора KIVI 55U710KB - к консолям нового поколения готов
34
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
7
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12

Сейчас обсуждают

Владислав Балякин
20:48
Crossout это ты?
Авторы War Thunder анонсировали постапокалиптический MMO-проект Age of Water
Миша Мирный
20:48
Лучше? С чего бы? От игры к игре показатель разный, да, в некоторых 9100ф выдаёт больше фпс. В некоторых 1600. Но при этом я ещё и модельки рендерю, в этом рязань неоспоримо лучше. Также т.к. менять ...
AMD удвоила чистую производительность процессоров Ryzen в играх и рабочих задачах за 3 года
Gringo
20:47
"80% всего 5-нм кремния TSMC выкупила Apple". А раньше где Яблоко брала чипы? Всё всем хватало и никакого дефицита не было, если не считать периодические подсёры со стороны майнеров.
Противостояние NVIDIAvsAMD поставлено на паузу – итоги 2020 года на рынке видеокарт по данным Steam
Зю
20:47
2025 год, Intel выпускает i9-15900K на 14нм++++++ с 4 ядрами при бусте на одно ядро 6ГГц. И рвёт всех в танках.
Core i7-11700KF с 8 ядрами опережает 10-ядерный Core i9-10900K в игровом тесте AoTS
Morph ☢
20:44
73% nVidia, где противостояние ? :) GTX 1060 против всех ?
Противостояние NVIDIAvsAMD поставлено на паузу – итоги 2020 года на рынке видеокарт по данным Steam
Зю
20:44
Комментаторы взялись рассматривать разницу на скринах 360p. кек
В Cyberpunk 2077 нашли скрытый режим графики Cinematic RTX для топовых GPU - инструкция по активации
guanokot
20:44
Просто MSI на Z490 платы Resizable BAR уже давно(больше недели назад) добавила, потому он и упомянул Intel в новости. Сам не пробовал, тк бэту биос шить - такое себе, да и Nvidia молчит(думаю в дровах...
Видеокарты NVIDIA получили поддержку бесплатного буста AMD-SAM на материнских платах MSI X570 и B550
Muro
20:42
Реды специально не стали ставить никакую защиту.
CD Projekt RED продала 13 млн копий CyberPunk 2077 с учётом возвратов
Muro
20:40
А шо прошёл месяц?
CD Projekt RED продала 13 млн копий CyberPunk 2077 с учётом возвратов
Рома Николаев
20:38
купи лицензию и не парься )+ 100500 фпс )) 100% гарантия
Игры все чаще требуют новую версию Windows 10 или почему Windows 10 LTSC не годится для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем