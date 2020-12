Вот и завершилась церемония The Game Awards 2020. Прозвучала масса анонсов, наименее важную часть из которых мы опубликуем уже днём (редакции, к несчастью, тоже надо спать), а также оглашены победители в различных игровых номинациях. Безусловным фаворитом в этом году была The Last of Us Part II, и, как выяснилось, справедливо: творение Naughty Dog ушло с церемонии с шестью наградами (или с семью, если считать победу в номинации «Лучшая актёрская работа»), в том числе и с главной — «Игрой года».

Не будем толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу.

Игра года*:

DOOM Eternal;

Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Animal Crossing New Horizons;

The Last of Us Part II.

*Игрой года по результатам зрительского голосования стала Ghost of Tsushima.

Лучшая игровая режиссура:

Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Half-Life Alyx;

The Last of Us Part II.

Лучшее повествование:

13 Sentinels Aegis Rim;

Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

The Last of Us Part II.

Лучшее художественное направление:

Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima ;

Hades;

Ori and the Will of the Wisps;

The Last of Us Part II.

Лучшее музыкальное сопровождение:

DOOM Eternal;

Final Fantasy VII Remake ;

Hades;

Ori and the Will of the Wisps;

The Last of Us Part II.

Лучший звуковой дизайн:

DOOM Eternal;

Half-Life Alyx;

Ghost of Tsushima;

Resident Evil 3 Remake;

The Last of Us Part II.

Лучшая актёрская работа:

Эшли Джонсон за роль Элли в The Last of Us Part II;

Лора Бейли за роль Эбби в The Last of Us Part II;

Дайсукэ Цудзи за роль Дзина Сакая в Ghost of Tsushima;

Логан Каннингэм за роль Хэйдса в Hades;

Наджи Джетер за роль Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Награда Games for Impact (присуждается играм, затронувшим социально важные темы):

If Found…;

Kentucky Route Zero TV Edition;

Spiritfarer;

Tell Me Why ;

Through the Darkest of Times.

Лучшая поддерживаемая игра:

Apex Legends;

Destiny 2;

Call of Duty Warzone;

Fortnite;

No Man’s Sky.

Лучшая инди-игра:

Carrion;

Fall Guys Ultimate Knockout;

Spelunky 2;

Spiritfarer;

Hades.

Лучшая мобильная игра:

Among Us;

Call of Duty Mobile;

Genshin Impact;

Legends of Runeterra;

Pokemon Cafe Mix.

Лучшая поддержка сообщества:

Apex Legends;

Destiny 2;

Fall Guys Ultimate Knockout;

Fortnite;

No Man’s Sky;

Valorant.

Лучшая игра для устройств виртуальной/дополненной реальности:

Dreams;

Half-Life Alyx;

Marvel’s Iron Man VR;

Star Wars Squadrons;

The Walking Dead Saints & Sinners.

Инновации в доступности (присуждается играм, функциональность которых позволяет играть в них людям с ограниченными возможностями):

Assassin’s Creed Valhalla;

Grounded;

Hyperdot;

The Last of Us Part II;

Watch Dogs Legion.

Лучший боевик:

DOOM Eternal;

Hades;

Half-Life Alyx;

Nioh 2;

Streets of Rage 4.

Лучший приключенческий боевик:

Assassin’s Creed Valhalla;

Ghost of Tsushima;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales;

Ori and the Will of the Wisps;

Star Wars Jedi Fallen Order;

The Last of Us Part II.

Лучшая ролевая игра:

Final Fantasy VII Remake;

Genshin Impact;

Persona 5 Royal;

Wasteland 3;

Yakuza Like a Dragon.

Лучший файтинг:

Granblue Fantasy Versus;

Mortal Kombat 11 Ultimate;

Street Fighter V Champion Edition;

One Punch Man A Hero Nobody Knows;

Under Kight In-Birth Exe: Late[CL-R].

Лучшая семейная игра:

Animal Crossing New Horizons;

Crash Bandicoot 4 It’s About Time;

Fall Guys Ultimate Knockout;

Minecraft Dungeons;

Paper Mario The Origami King.

Лучший симулятор/стратегическая игра:

Crusader Kings III;

Desperados III;

Gears Tactics;

Microsoft Flight Simulator (2020);

XCOM Chimera Squad.

Лучшая спортивная/гоночная игра:

DiRT 5;

F1 2020;

FIFA 21;

NBA 2K21;

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

Лучшая сетевая игра:

Animal Crossing New Horizons;

Among Us;

Call of Duty Warzone;

Fall Guys Ultimate Knockout;

Valorant.

Лучший дебют:

Carrion;

Mortal Shell;

Raju An Ancient Epic;

Rӧki;

Phasmophobia.

Лучшая киберспортивная игра: