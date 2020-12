На днях в Сети появилась информация о том, что возрождённая Telltale Games готовится выпустить второй сезон The Wolf Among Us следующей зимой, а показать проект намеревается на The Game Awards 2020. За несколько часов до начала мероприятия студия отписалась в своём официальном Twitter, заявив, что время для показа The Wolf Among Us 2 ещё не настало.

По словам разработчиков, Telltale готовит сразу весь второй сезон игры сразу, и компании предстоит выполнить ещё много работы, прежде чем она будет готова рассказать о статусе производства. Таким образом, слухи о показе The Wolf Among Us 2 на The Game Awards 2020 были опровергнуты. Зато про окно релиза ничего не сказали, так что можно продолжать надеяться на зиму 2021/2022.

Что же касается других проектов компании, то всё пока сложно: после банкротства и до возрождения Telltale многие права на её франшизы ушли в другие руки, так что студия за них больше не отвечает.