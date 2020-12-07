Слух: The Wolf Among Us 2 выйдет зимой следующего года
Когда в конце 2019 года производство The Wolf Among Us 2 было восстановлено после банкротства и последующего частичного возрождения Telltale Games, разработчики практически сразу сообщили, что игру мы не увидим как минимум до 2021 года. С тех пор полная тишина, которая сегодня была нарушена на просторах Reddit.
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Один из пользователей Reddit сообщил, что нас ждёт публикация видеоролика-тизера The Wolf Among Us 2, а также небольшое видео с комментариями разработчиков продолжительностью примерно в одну минуту.
Также в утечке упоминается, что события The Wolf Among Us 2 развернутся спустя два года после событий первой части, а сама игра будет разделена на пять эпизодов. Местом действия станет Нью-Йорк и немножко — маленький город Вермонт. Релиз якобы запланирован на зиму следующего года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Подтверждений своих слов пользователь не предоставил, поэтому данный слух следует воспринимать с особенно большим скептицизмом.
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Скорее всего, всё прояснится уже в пятницу в рамках The Game Awards 2020 — лучшую площадку для анонса/показа проекта в уходящем году сложно представить.
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