В World of Warcraft начались бесплатные выходные
Blizzard предпринимает очередную попытку оживления интереса к World of Warcraft. Касается она, в первую очередь тех, кто когда-то играл в неё, но потом оставил и перестал платить деньги за подписку. Специально для пользователей с неактивными учётными записями разработчики открывают бесплатный доступ к World of Warcraft в период с 5 по 9 ноября. Для исследования доступен весь Азерот вместе с содержимыми всех дополнений, включая Battle for Azeroth.
реклама
Игроки в рамках акции «бесплатные выходные» вернут доступ к своим персонажам и смогут отправиться исследовать Тёмные земли. Для тех, кто давно не был в игре, специально уготован обновлённый вводный режим, разъясняющий основы.
Для чего Blizzard делает временный бесплатный доступ к World of Warcraft — понятно. Уже 24 ноября выходит дополнение Shadowlands. В такие периоды старожилы обычно возобновляют подписку, проходят за недельку-другую контент DLC и вновь уходят в долгосрочную «спячку».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила