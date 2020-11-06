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В World of Warcraft начались бесплатные выходные

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Blizzard предпринимает очередную попытку оживления интереса к World of Warcraft. Касается она, в первую очередь тех, кто когда-то играл в неё, но потом оставил и перестал платить деньги за подписку. Специально для пользователей с неактивными учётными записями разработчики открывают бесплатный доступ к World of Warcraft в период с 5 по 9 ноября. Для исследования доступен весь Азерот вместе с содержимыми всех дополнений, включая Battle for Azeroth.

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Игроки в рамках акции «бесплатные выходные» вернут доступ к своим персонажам и смогут отправиться исследовать Тёмные земли. Для тех, кто давно не был в игре, специально уготован обновлённый вводный режим, разъясняющий основы.

Для чего Blizzard делает временный бесплатный доступ к World of Warcraft — понятно. Уже 24 ноября выходит дополнение Shadowlands. В такие периоды старожилы обычно возобновляют подписку, проходят за недельку-другую контент DLC и вновь уходят в долгосрочную «спячку».

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Yolanda Tarska
19:30
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Yolanda Tarska
19:29
Везде равна 2080ти и непонятно про цены, она дешевле даже у барыг.
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Дмитрий
19:29
Голому Эдику раскажи кто теперь кого жарить будет. Эдик тут всем 10 часов давал, а теперь сколько мы Эдику времени дадим?
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19:27
10400 народный? Да они в завале лежали до подорожания курса доллара, подожди новые завезут. Эти камни завезены представительством интел, они же их и продают по старым ценам Народный он потому что инте...
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Александр Дедок
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19:24
У тех, кто занимается ремонтом ПК почти всегда так. Поскольку на специализированные шкафы обычно руководство не разоряется.
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