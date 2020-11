Blizzard предпринимает очередную попытку оживления интереса к World of Warcraft. Касается она, в первую очередь тех, кто когда-то играл в неё, но потом оставил и перестал платить деньги за подписку. Специально для пользователей с неактивными учётными записями разработчики открывают бесплатный доступ к World of Warcraft в период с 5 по 9 ноября. Для исследования доступен весь Азерот вместе с содержимыми всех дополнений, включая Battle for Azeroth.

реклама

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Игроки в рамках акции «бесплатные выходные» вернут доступ к своим персонажам и смогут отправиться исследовать Тёмные земли. Для тех, кто давно не был в игре, специально уготован обновлённый вводный режим, разъясняющий основы.

Для чего Blizzard делает временный бесплатный доступ к World of Warcraft — понятно. Уже 24 ноября выходит дополнение Shadowlands. В такие периоды старожилы обычно возобновляют подписку, проходят за недельку-другую контент DLC и вновь уходят в долгосрочную «спячку».