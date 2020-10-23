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Авторы Little Nightmares II показали 20 минут геймплея игры и не забыли про Хэллоуин
Там Доктор и его больные.

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Разработчики платформера Little Nightmares II решили напомнить о себе, подобрав вполне годный повод — грядущий Хэллоуин. Нам по такому случаю представили новый тематический трейлер, а издание Game Informer опубликовало геймплейное видео.

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Расписывать сюжетную завязку Little Nightmares II мы не решились, она слишком специфичная. Но зато мы знаем, что героев теперь два. Шестая (имя такое) из первой части сопровождает Моно (герой второй части) в его странствиях.

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Что до трейлера, то мы в нём видим жуткую больницу с доктором в окружении покалеченных пациентов. Теперь больные чувствительны к свету, поэтому фонарик Моно может их ненадолго ослеплять.

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Little Nightmares II должна поступить в продажу 11 февраля 2021 года. Проект заявится на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Версии для некстгена тоже будут. Причём, для обладателей копий игры для PS4 и Xbox One переход на новые системы окажется бесплатным.

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bandai namco tarsier studios little nightmares ii
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Listoman
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Ahmed
00:18
Если будет лучше, то и дороже. Бедные амудешники, даже в 2021 придется RX 570/580 покупать.
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alexzver
00:15
Это "навивает" мысли о хорошей защите информации в АМД и о недеццком сюрпризе для таких петушар, как ты.
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Rm76
00:13
@Лучшая видеокарта за 18тыс - это 1080 с Авито. //которых нет
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020 (страница 2)
Leshiy2371
00:12
У АМД нет своих производственных мощностей от слова "совсем". Вот что значит "производить самому". У Интел есть свои производственные мощности.Производит : ЦП,чипсеты,ссд,сетевое оборудование (модемы/...
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stockclock
00:06
Штеуд настолько насрать на амд, что для конкуренции с ними они ставят низкочастотные процы с заблокированным множителем и памятью, и не разлочивают разгон памяти на младших чипсетах.
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Gunnar
00:06
Они по 40к в магазинах лежат. Какой курс? В полтора-два раза цены взвинтили. https://www.regard.ru/catalog/filter/?id=NDAzOTs2NywyMDM2MQ==
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Аслан Хироуз
00:05
Ну в данной статье нету ничего такого что могло бы расходится с "влажными фанатскими мечтами и чаяниями" ибо никакой фактуры или даже толком предположений нету и на самом деле в фактуре не далеко ушло...
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Gunnar
00:03
И сдохнет этот твой топчик закочегаренный в любой момент. Открой авито, глянь на количество продаваемых нерабочих и полудохлых (частично рабочих) 570,580,1060.
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00:02
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