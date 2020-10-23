Авторы Little Nightmares II показали 20 минут геймплея игры и не забыли про Хэллоуин
Там Доктор и его больные.
Разработчики платформера Little Nightmares II решили напомнить о себе, подобрав вполне годный повод — грядущий Хэллоуин. Нам по такому случаю представили новый тематический трейлер, а издание Game Informer опубликовало геймплейное видео.
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Расписывать сюжетную завязку Little Nightmares II мы не решились, она слишком специфичная. Но зато мы знаем, что героев теперь два. Шестая (имя такое) из первой части сопровождает Моно (герой второй части) в его странствиях.
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Что до трейлера, то мы в нём видим жуткую больницу с доктором в окружении покалеченных пациентов. Теперь больные чувствительны к свету, поэтому фонарик Моно может их ненадолго ослеплять.
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Little Nightmares II должна поступить в продажу 11 февраля 2021 года. Проект заявится на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Версии для некстгена тоже будут. Причём, для обладателей копий игры для PS4 и Xbox One переход на новые системы окажется бесплатным.
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