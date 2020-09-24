Hello Games не собирается преждевременно рассказывать о новом проекте, чтобы избежать повторения ошибок No Man’s Sky
В начале сентября стало известно, что помимо поддержки No Man’s Sky студия Hello Games также работает над неким новым крупным и амбициозным проектом. Подробностями о нём разработчики пока не делятся, и это намеренно: как пояснил глава Hello Games Шон Мюррей, студия не хочет повторить ошибки No Man’s Sky, релизная версия которой не соответствовала поступавшей из студии информации и лишь спустя многие месяцы была доведена до ума.
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Пока что известно, что по масштабу и амбициям новый проект Hello Games будет похож на No Man’s Sky, однако её продолжением он не является. Возможно, новинка и вовсе никак не связана с космосимом.
К слову, вчера No Man’s Sky получила огромное обновление Origins, которое добавило в мир игры миллионы новых планет, новые виды флоры и фауны, погодные эффекты и другие полезные и интересные нововведения.
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