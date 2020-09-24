Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Hello Games не собирается преждевременно рассказывать о новом проекте, чтобы избежать повторения ошибок No Man’s Sky

+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>

В начале сентября стало известно, что помимо поддержки No Man’s Sky студия Hello Games также работает над неким новым крупным и амбициозным проектом. Подробностями о нём разработчики пока не делятся, и это намеренно: как пояснил глава Hello Games Шон Мюррей, студия не хочет повторить ошибки No Man’s Sky, релизная версия которой не соответствовала поступавшей из студии информации и лишь спустя многие месяцы была доведена до ума.

реклама

анонсы и реклама
Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Пока что известно, что по масштабу и амбициям новый проект Hello Games будет похож на No Man’s Sky, однако её продолжением он не является. Возможно, новинка и вовсе никак не связана с космосимом.

К слову, вчера No Man’s Sky получила огромное обновление Origins, которое добавило в мир игры миллионы новых планет, новые виды флоры и фауны, погодные эффекты и другие полезные и интересные нововведения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

hello games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Hello Games не собирается преждевременно рассказывать о новом проекте, чтобы избежать повторения ошибок No Man’s Sky
+
Первые 13 минут геймплея Serious Sam 4
5
Симулятор акулы Maneater получит обновление для консолей нового поколения — с трассировкой лучей и 4K при 60 fps
+
Microsoft намекнула на скорое появление DOOM Eternal в составе Xbox Game Pass
+
Ubisoft разрешила отключать перманентную смерть персонажей в Watch Dogs Legion
6
Авторы Among Us рассказали о будущем игры — второй части не будет
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
116
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
71
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
113
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
95
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
10
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
114
5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру
8
Большое тестирование игр на системе i5-8400 и GTX 1070
38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
8

Сейчас обсуждают

pakos2835
14:20
в апу карты сдерживают связки, поэтому эти 35% понятно на что пришлись
Первые тесты процессора AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 продемонстрировали 35% прирост по сравнению с текущим поколением
Yoll
14:19
Игра и с обычного SSD Sata3 грузится 2 сек, что тебе еще нужно. ЛОЛ. Тут же не решает линейная скорость ничего в загрузке уровней, нах тебе PCI-E 4.0 тут всрался, жертва маркетинга. ЛОЛ.
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
Максим Говорушко
14:18
Я сижу на Икс Бокс Х и мне что мощи что графики что игр хватает за глаза!!!! На новое поколение ближайшие года полтора два даже не посмотрю. На выходи все сырое баганное и по ща облачным ценам игры ...
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
id_1
14:18
Старая, потому что тут тоже упоминается Lucienne? :)
Часть моделей APU AMD серии Ryzen 5000 может быть основана на архитектуре Zen 2 — данные инсайдера
ibulletproof
14:18
Поколение Z?
NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике
ivankrolikov
14:17
Прогиб засчитан.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Blakis
14:15
Не согласен. У вас игра за 5 секунд грузится? Вот и у меня нет, а хотелось бы.
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
Dare
14:14
По графическому тесту двух апу нельзя понять, что там тащит: центральные ядра или видеоведро. По ссылке на твиттер - тест на базе встройки. А в статье делается оценка центральных ядер. Так как именно ...
Первые тесты процессора AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 продемонстрировали 35% прирост по сравнению с текущим поколением
ivankrolikov
14:14
Символично...
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
pakos2835
14:13
почему апу хорошо щас апаются, не забываем что рдна2 заявлено павер экономик релизом, а ддр5 их еще апнет
Первые тесты процессора AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 3 продемонстрировали 35% прирост по сравнению с текущим поколением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем