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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы космического приключения No Man’s Sky отметили его семилетие новым трейлером
У игры действительно нетипичная история.

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Разработчики из студии Hello Games опубликовали сегодня, 18 августа, у себя на своём канале в YouTube видео, посвящённое семилетию игры. В представленном материале девелоперы продемонстрировали весь тот путь, который они прошли вместе со своим проектом, который на момент релиза был публикой с негативом. На данный, напомним, игра получила свыше 20 бесплатных обновлений.

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В свежем ролике нам также показали логотип Echoes — следующего большого обновления для No Man’s Sky. Его релиз должен состояться в ближайшем будущем, точных сроков разработчики не называют.

Напомним, релиз No Man’s Sky состоялся 12 августа 2016 года. Сначала у игры действительно всё было плохо с оценками, но Hello Games с завидным упорством на протяжении всех этих лет продолжала совершенствовать свой продукт и выпускать для него обновления.

На момент написания данного материала у No Man’s Sky имелось 76 % положительных отзывов из более 207 тысяч написанных.

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