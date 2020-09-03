Авторы No Man’s Sky уже трудятся над новым крупным и амбициозным проектом
Студия Hello Games продолжает демонстрировать удивительную работоспособность: за пару лет привела в порядок свой космосим No Man’s Sky, подготовив к нему несколько крупных обновлений, в конце августа выпустила приключенческую игру The Last Campfire с элементами головоломки, и вот, уже трудится над следующим крупным проектом уровня No Man’s Sky.
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Об этом стало известно из беседы руководителя Hello Games Шона Мюррея с журналистами издания Polygon. Хотя никакими конкретными подробностями проекта Мюррей не поделился, он назвал новинку огромной, амбициозной игрой наподобие No Man’s Sky, но при этом не являющейся её продолжением. Кроме того, Мюррей извлёк урок из неудачного релиза No Man’s Sky и пообещал, что новинка не повторит ошибок предшественницы.
В настоящий момент в Hello Games трудятся 26 человек, из них трое отвечают за The Last Campfire, а остальные 23 разделены между поддержкой No Man’s Sky и разработкой нового загадочного проекта.
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