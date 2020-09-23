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No Man’s Sky получила огромное обновление под названием Origins

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Студия Hello Games продолжает регулярно снабжать No Man’s Sky новым контентом, наглядно демонстрируя другим разработчкам, как надо выходить из сложной ситуации, возникшей после релиза. Сегодня игра получила обновление под названием Origins, которое, по словам разработчиков, станет началом большого нового приключения.

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С выходом обновления Origins в No Man’s Sky появятся миллионы новых планет, новые типы местности, новые существа, погодные условия, гигантские постройки и многое другое. «Запускающий» видеоролик прилагается.

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Если верить разработчикам, то благодаря обновлению Origins разнообразие планет, рельефов, флоры и фауны увеличится примерно вдвое. Появятся извергающиеся вулканы, огненные штормы, метеориты, бесхозные роботы. Улучшится ИИ и пользовательский интерфейс. В общем, обновление настолько крупное и значительное, что разработчики даже уверены в том, что с его выходом к игрокам вернётся дух первооткрывательства.

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