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В Epic Games Store началась крупная распродажа со скидками до 75 %

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Epic Games постоянно всплывает в новостных лентах не только по причине своих разборок с Apple, но ещё и благодаря новым акциям в своём магазине. Так, в Epic Games Store началось событие «Выбор авторов 2020», к которому приурочили специальную распродажу. Хотя Epic Games пишет, что скидки в рамках данной распродажи достигают 70 %, на самом деле они даже достигают 75 %.

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Предложений в рамках распродажи очень много, мы же затронем несколько наиболее субъективно интересных:

  • Detroit Become Human за 1 302 рубля (скидка -20 %);
  • Metro Exodus за 799 рублей (скидка -50 %);
  • Mutant Year Zero Road to Eden за 479 рублей (скидка -60 %);
  • Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux, каждая за 104 рубля (скидка -75 %);
  • Sherlock Holmes Crimes and Punishments за 249 рублей (скидка -75 %).

Акция продлится до 24 сентября.

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Кроме того, вчера вечером мы за потоком новостей от Ubisoft и других издателей и разработчиков напрочь забыли про подарочные игры в Epic Games Store. Итак, до следующего четверга, 17 сентября, все желающие могут забрать симулятор железнодорожного магната Railway Empire и милую повествовательную игру Where The Water Tastes Like Wine. На следующей неделе всем раздадут забавный платформер Stick It To The Man.

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Twisted Evil
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OLD Hunter
13:10
С математикой беда? Чтобы было 80% прироста, на картинке должна быть карта с 20%. Минимально что там есть это 2060s с 50%. 1080ти медленнее 2060s на 30% по твоей логике?
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