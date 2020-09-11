В Epic Games Store началась крупная распродажа со скидками до 75 %
Epic Games постоянно всплывает в новостных лентах не только по причине своих разборок с Apple, но ещё и благодаря новым акциям в своём магазине. Так, в Epic Games Store началось событие «Выбор авторов 2020», к которому приурочили специальную распродажу. Хотя Epic Games пишет, что скидки в рамках данной распродажи достигают 70 %, на самом деле они даже достигают 75 %.
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Предложений в рамках распродажи очень много, мы же затронем несколько наиболее субъективно интересных:
- Detroit Become Human за 1 302 рубля (скидка -20 %);
- Metro Exodus за 799 рублей (скидка -50 %);
- Mutant Year Zero Road to Eden за 479 рублей (скидка -60 %);
- Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux, каждая за 104 рубля (скидка -75 %);
- Sherlock Holmes Crimes and Punishments за 249 рублей (скидка -75 %).
Акция продлится до 24 сентября.
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Кроме того, вчера вечером мы за потоком новостей от Ubisoft и других издателей и разработчиков напрочь забыли про подарочные игры в Epic Games Store. Итак, до следующего четверга, 17 сентября, все желающие могут забрать симулятор железнодорожного магната Railway Empire и милую повествовательную игру Where The Water Tastes Like Wine. На следующей неделе всем раздадут забавный платформер Stick It To The Man.
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