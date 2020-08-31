Утечка: Ubisoft переименовала Gods & Monsters в Immortals Fenyx Rising
Летом прошлого года Ubisoft анонсировала приключенческую игру Gods & Monsters, которую тут же стали сравнивать с The Legend of Zelda Breath of the Wild. Предполагалось, что проект посетит виртуальные прилавки уже в начале 2020-го, но неудачный релиз Ghost Recon Breakpoint запустил цепь событий, из-за которых Ubisoft решила отложить свои крупные релизы, в числе которых Gods & Monsters, до лучших времён. На этом предисловие закончилось, теперь непосредственно к делу.
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Внимательные пользователи Сети обнаружили, что на сайте тайваньской возрастной комиссии появилась страничка проекта под названием Immortals Fenyx Rising, издателем которого выступает Ubisoft. Поскольку ранее об игре с таким названием ничего известно не было, а главного героя Gods & Monsters зовут Феникс, то возникло предположение, что Ubisoft переименовала свой проект. Более того, известный аналитик Даниэль Ахмад, обладающий массой связей в игровой индустрии, в своём Twitter подтвердил догадки сообщества.
Скорее всего, официально данная информация подтвердится уже в наступающем месяце в рамках второго мероприятия Ubisoft Forward, на котором нас ждут свежие анонсы и новости об уже представленных играх компании.
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