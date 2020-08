Летом прошлого года Ubisoft анонсировала приключенческую игру Gods & Monsters, которую тут же стали сравнивать с The Legend of Zelda Breath of the Wild. Предполагалось, что проект посетит виртуальные прилавки уже в начале 2020-го, но неудачный релиз Ghost Recon Breakpoint запустил цепь событий, из-за которых Ubisoft решила отложить свои крупные релизы, в числе которых Gods & Monsters, до лучших времён. На этом предисловие закончилось, теперь непосредственно к делу.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Внимательные пользователи Сети обнаружили, что на сайте тайваньской возрастной комиссии появилась страничка проекта под названием Immortals Fenyx Rising, издателем которого выступает Ubisoft. Поскольку ранее об игре с таким названием ничего известно не было, а главного героя Gods & Monsters зовут Феникс, то возникло предположение, что Ubisoft переименовала свой проект. Более того, известный аналитик Даниэль Ахмад, обладающий массой связей в игровой индустрии, в своём Twitter подтвердил догадки сообщества.

Скорее всего, официально данная информация подтвердится уже в наступающем месяце в рамках второго мероприятия Ubisoft Forward, на котором нас ждут свежие анонсы и новости об уже представленных играх компании.