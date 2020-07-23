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Вторая презентация Ubisoft Forward пройдёт в сентябре

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То, что в проведённую на позапрошлых выходных часовую презентацию Ubisoft Forward невозможно уложить все новости обо всех свежих и не очень проектах Ubisoft, стало понятно после её завершения: ещё тогда глава компании Ив Гиймо заявил, что в этом году будет проведено второе аналогичное мероприятие. Теперь же «окно» его проведения стало обретать более приемлемые рамки.

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После публикации отчёта за первый квартал текущего финансового года руководство Ubisoft сообщило, что вторая презентация Ubisoft Forward пройдёт в сентябре. Конкретной датой, как, впрочем, и перечнем игр-участниц, Ubisoft пока делиться не торопится. Методом исключения можно предположить, что на сентябрьскую Ubisoft Forward привезут Beyond Good & Evil 2, Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine, а также с некоторой долей вероятности наконец-то расскажут что-нибудь о судьбе Skull & Bones и о будущем серии Splinter Cell.

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