Будущее серии Command & Conquer во многом зависит от успеха Age of Empires IV
В начале лета Electronic Arts порадовала любителей стратегий и выпустила сборник-ремастер Command & Conquer Red Alert и Tiberian Dawn, но это хоть и обновлённое, но всё же прошлое. А как там будущее — интересуются игроки. Журналистам Eurogamer удалось поговорить о будущем серии C&C с продюсером EA Джимом Веселлой, который фактически курировал разработку вышеуказанных ремастеров.
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По словам господина Веселлы, результаты ремастера Command & Conquer превзошли ожидания издательства и демонстрируют заинтересованность игрового сообщества в стратегиях в реальном времени.
В настоящее время Веселла внимательно наблюдает за тем, как Relic Entertainment подготавливает Age of Empires IV. От результатов этой игры во многом будет зависеть и будущее Command & Conquer: если новая «Эпоха империй» покажет себя хорошо, то Electronic Arts будет знать, что спрос на стратегии существует, и можно активнее двигаться в этом направлении. Как большой фанат стратегий, сам Джим Веселла болеет за разработчиков из Relic и хочет, чтобы у них всё получилось. Последняя «современная» часть серии Command & Conquer вышла в далёком 2010 году; конечно, если не считать мобильную C&C Rivals.
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К сожалению, в отношении Age of Empires IV снова настала гробовая тишина: последний раз мы слышали о новинке в декабре прошлого года. Известно, что Age of Empires IV вернётся в средневековый сеттинг и порадует разнообразием геймплея за различные фракции. Как поясняли в прошлом году разработчики, игровые процессы за англичан и монголов в Age of Empires IV практически ни в чём не похожи друг на друга. Датой выхода проект, увы, пока до сих пор не обладает.
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