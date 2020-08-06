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На следующей неделе Epic Games бесплатно раздаст Remnant From the Ashes

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Новости о раздачах крупных проектов в Epic Games уже давно воспринимаются как нечто должное. Иногда «эпики» выпускают малопримечательные инди-проекты в бесплатный доступ, но случаются и вещи поинтереснее. Так, например, с 13 августа в Epic Games Store на время станут бесплатными The Alto Collection (сборник приключенческих игр) и Remnant: From the Ashes. В случае с первым речь идёт о дилогии Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey. А вот Remnant — штука более занятная. Она представляет собой кооперативный шутер с развитой фэнтези-тематикой.

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В тот же самый день, кстати, на время станет бесплатной Total War Saga: Troy. Но забрать её можно будет только в течение суток. Что до сегодняшней раздачи, то здесь всё намного скромнее. Epic Games предлагает нам забрать себе в библиотеку Wilmot’s Warehouse — набор головоломок, которые призваны рассказать о работнике склада Уилмоте.

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Теги

epic games epic games store remnant from the ashes
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