Обладатели Xbox One сумели загрузить The Red Door, которая в библиотеке числится под названием Call of Duty Black Ops CIA
На днях в Microsoft Store была обнаружена страничка игры под названием The Red Door, принадлежащей к жанру шутеров и издаваемой компанией Activision. Игроки, которые помнят об аналогичной утечке, произошедшей ещё в начале июня в PlayStation Store, полагают, что таким образом издатель скрывает новую Call of Duty, которая сейчас проходит этап закрытого тестирования.
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И сегодня у этого предположения появилось подтверждение. Пользователи Xbox One сумели загрузить The Red Door и обнаружили, что в библиотеке игр она числится под названием Call of Duty Black Ops CIA. То есть, логотип у игры остаётся The Red Door, а вот подпись указывает на принадлежность к Call of Duty.
Загрузить проект получается, а вот запустить — нет, система оповещает о том, что пользователь не владеет игрой.
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Сложно поверить в случайности и совпадения, поэтому предположим, что новая Call of Duty будет представлена уже в обозримой перспективе. По слухам, новинка отправит нас во времена Холодной войны, в частности, много внимания будет уделено войне во Вьетнаме.
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