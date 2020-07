На днях в Microsoft Store была обнаружена страничка игры под названием The Red Door, принадлежащей к жанру шутеров и издаваемой компанией Activision. Игроки, которые помнят об аналогичной утечке, произошедшей ещё в начале июня в PlayStation Store, полагают, что таким образом издатель скрывает новую Call of Duty, которая сейчас проходит этап закрытого тестирования.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

И сегодня у этого предположения появилось подтверждение. Пользователи Xbox One сумели загрузить The Red Door и обнаружили, что в библиотеке игр она числится под названием Call of Duty Black Ops CIA. То есть, логотип у игры остаётся The Red Door, а вот подпись указывает на принадлежность к Call of Duty.

Загрузить проект получается, а вот запустить — нет, система оповещает о том, что пользователь не владеет игрой.

реклама

реклама

Сложно поверить в случайности и совпадения, поэтому предположим, что новая Call of Duty будет представлена уже в обозримой перспективе. По слухам, новинка отправит нас во времена Холодной войны, в частности, много внимания будет уделено войне во Вьетнаме.