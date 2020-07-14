СМИ: Ubisoft превратила Skull & Bones в игру-сервис, вдохновлённую Fortnite
В своё время Ubisoft анонсировала многообещающий морской боевик Skull & Bones и даже относительно регулярно делилась подробностями, снимками экрана и деталями разработки. Но впоследствии началось что-то неладное, и в последний раз мы о Skull & Bones услышали аж два года назад. И вот, похоже, длительному затишью нашлось объяснение.
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Как сообщил портал Video Games Chronicle со ссылкой на пожелавших остаться анонимными сотрудников сингапурской студии Ubisoft, в прошлом году издательство дало команду на перезапуск Skull & Bones с целью превращения проекта в игру-сервис. Изначально проект подразумевался как «премиумный», то есть, контент которого сразу включён в состав игры и возможных будущих дополнений.
Если утечка правдива, то Skull & Bones будет развиваться постоянно на протяжении срока своей жизни, и во многом влиять на ход развития экшена будут сами игроки. Идея Ubisoft заключается в том, чтобы сделать Skull & Bones не просто игрой, а полноценной платформой для общения и взаимодействия игроков, примерно как это происходит в популярнейшей королевской битве Fortnite.
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Сообщается, что новым творческим руководителем Skull & Bones стала Элизабет Пеллен, создававшая сценарий боевика XIII. Возможно, Ubisoft наконец-то соизволит сказать что-то официальное о Skull & Bones в рамках второй презентации Ubisoft Forward, которую компания пообещала провести позднее в этом году.
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