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Quantic Dream работает над «захватывающими» новыми проектами

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Производство игр — это такая вещь, которая никогда не стоит на месте: все уважающие себя и поклонников своего творчества крупные студии постоянно придумывают что-то новое и готовят либо новые проекты, либо дополнения к уже вышедшим. Не является исключением и Quantic Dream, известная по Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human.

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В рамках недавней прямой трансляции руководители студии Дэвид Кейдж и Гийом де Фондомье заявили, что Quantic Dream остаётся создателем игр, и сейчас в её стенах готовится множество новых захватывающих проектов, говорить о которых, впрочем, пока слишком рано.

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Стоит отметить, что в начале года Дэвид Кейдж уже обещал нам много связанных со своей студией сюрпризов в этом году. По всей видимости, первый такой сюрприз нам устроили вчера поздним вечером, выпустив демоверсии для всех трёх знаменитых «интерактивных фильмов» студии и заявив, что их полные версии доберутся до Steam в один день — 18 июня.

Кроме того, в своём январском обращении Кейдж использовал словосочетание «Be deviant», что можно трактовать как недвусмысленный намёк на продолжение истории Detroit Become Human, где «девиантами» назывались получившие полную свободу воли андроиды.

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