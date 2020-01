В прошлом году студия Quantic Dream уже устроила нам тройной приятный сюрприз, анонсировав PC-версии Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human. Но в этом году, если верить главе студии Дэвиду Кейджу, нас ждёт ещё больше всего интересного, что студия пока держит в секрете и хочет сделать сюрпризом.

Что господин Кейдж имеет в виду, пока что можно лишь догадываться, но, возможно, он спрятал намёк: дело в том, что «твит» Кейджа заканчивается словами «Be deviant!». Вряд ли глава Quantic Dream посоветовал нам в чём-то отклоняться от какой-то нормы; скорее всего, перед нами отсылка к Detroit Become Human, где словом deviant («девиант») обозначаются андроиды, отклонившиеся от запрограммированного поведения и получившие свободу воли.

Возможно, речь идёт о дополнении или продолжении Detroit Become Human.