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Глава Quantic Dream пообещал много сюрпризов в этом году

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В прошлом году студия Quantic Dream уже устроила нам тройной приятный сюрприз, анонсировав PC-версии Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human. Но в этом году, если верить главе студии Дэвиду Кейджу, нас ждёт ещё больше всего интересного, что студия пока держит в секрете и хочет сделать сюрпризом.

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Что господин Кейдж имеет в виду, пока что можно лишь догадываться, но, возможно, он спрятал намёк: дело в том, что «твит» Кейджа заканчивается словами «Be deviant!». Вряд ли глава Quantic Dream посоветовал нам в чём-то отклоняться от какой-то нормы; скорее всего, перед нами отсылка к Detroit Become Human, где словом deviant («девиант») обозначаются андроиды, отклонившиеся от запрограммированного поведения и получившие свободу воли.

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Возможно, речь идёт о дополнении или продолжении Detroit Become Human.

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