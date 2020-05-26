Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human выйдут в Steam в один день — 18 июня

4
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Обновлено 26 мая в 01:25 по МСК: Студия Quantic Dream в своём официальном Twitter подтвердила самые оптимистичные догадки и сообщила о том, что все три её знаменитых «интерактивных фильма» — Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human — доберутся до Steam уже 18 июня. Изначально PC-версии всех трёх этих игр постепенно выходили в Epic Games Store и были его временными эксклюзивами на старшей платформе.

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Оригинал от 25 мая, 20:00 по МСК: Пару недель назад в Сеть с подачи портала Steam Database просочилась информация о грядущем релизе PC-версии «интерактивного кино» Beyond Two Souls в Steam. И вот, сегодня страничка игры появилась в магазине дядюшки Гейба с указанием «скорого» релиза и открытым доступом к демонстрационной версии. Вместе с тем вскоре в Steam появились и странички Heavy Rain и Detroit Become Human с соответствующими демоверсиями.

реклама

Любопытно, что никакими официальными комментариями данное событие не сопровождалось. Кроме того, обычно эксклюзивность игр в Epic Game Store продолжается год, то есть, по плану, полная версия Heavy Rain появится в Steam не раньше конца июня, Beyond Two Souls — не раньше конца июля, а Detroit Become Human и вовсе доберётся до Steam лишь в декабре. Впрочем, возможно, нас ждёт и приятный сюрприз в виде одновременного Steam-релиза всех трёх игр.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

quantic dream detroit become human heavy rain beyond two souls
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human выйдут в Steam в один день — 18 июня
4
Chernobylite получила поддержку DirectX 12 и пополнилась новой локацией — центром Припяти
4
Свежий выпуск State of Play полностью посвятят The Last of Us Part II
+
Sherlock Holmes Chapter One про молодого Шерлока Холмса выйдет в следующем году
1
Codemasters будет ежемесячно рассказывать о DiRT 5
1
Разработчики детективного триллера Twin Mirror показали обновлённый внешний вид главного героя
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 27
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 94
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 99

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
37
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
101
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
24

Сейчас обсуждают

Сергей Сычев
01:29
Куда уж дальше засирать.
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
Arky
01:29
дрисня кипящая
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
Пузо
01:29
В одиночку на это не способен никто, там миллионы человеко-часов разработки и документирования.
Создатель Linux купил процессор AMD Ryzen Threadripper 3970Х и заявил, что он быстрее Intel в 3 раза
I9-master
01:29
Это. Просто. Разрывалити! Весь топ - Intel. Intel - ультимативная машина для вычислений. Хотите такую же - торопитесь приобрести Intel core i9 10900k!
Intel Core i9-10900K — лучший игровой процессор для обеспеченных геймеров — тестирование TechPowerUp
nazgulsh
01:29
Подозреваю, что часть до физики ещё просто недоучилась в силу возраста))
Бюджетный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600XT получит разгон до 4.7 ГГц, что позволит ему обойти более дорогие процессоры Intel Core i5
Сергей Скайокер
01:28
а что будет если интелогеймер мамкин к 10400 поставит память 2133 полезет в лузербенчмарк затестит и очумеет когда увидит что его обновка от любимки сливает фикусу..
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
Kasyan
01:28
Это был сарказм!
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
I9-master
01:26
Может, когда-нибудь Торвальдс узнает, что у всего цивилизованного мира есть облачные сервисы для компиляции. И они в 99.99% случаев используют Intel Xeon. Совершенно не обязательно собирать настольную...
Отец и создатель Linux перестал использовать железо Intel, перейдя на более мощные процессоры AMD
Kasyan
01:25
Ты на автора глянь и все станет ясно!
Разработчик движка Unreal Engine 5 раскритиковал SSD в приставке PlayStation 5, но похвалил операционную систему
nazgulsh
01:25
А кто обещал про работу с памятью что-то?
Бюджетный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600XT получит разгон до 4.7 ГГц, что позволит ему обойти более дорогие процессоры Intel Core i5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем