Обновлено 26 мая в 01:25 по МСК: Студия Quantic Dream в своём официальном Twitter подтвердила самые оптимистичные догадки и сообщила о том, что все три её знаменитых «интерактивных фильма» — Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human — доберутся до Steam уже 18 июня. Изначально PC-версии всех трёх этих игр постепенно выходили в Epic Games Store и были его временными эксклюзивами на старшей платформе.

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Оригинал от 25 мая, 20:00 по МСК: Пару недель назад в Сеть с подачи портала Steam Database просочилась информация о грядущем релизе PC-версии «интерактивного кино» Beyond Two Souls в Steam. И вот, сегодня страничка игры появилась в магазине дядюшки Гейба с указанием «скорого» релиза и открытым доступом к демонстрационной версии. Вместе с тем вскоре в Steam появились и странички Heavy Rain и Detroit Become Human с соответствующими демоверсиями.

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Любопытно, что никакими официальными комментариями данное событие не сопровождалось. Кроме того, обычно эксклюзивность игр в Epic Game Store продолжается год, то есть, по плану, полная версия Heavy Rain появится в Steam не раньше конца июня, Beyond Two Souls — не раньше конца июля, а Detroit Become Human и вовсе доберётся до Steam лишь в декабре. Впрочем, возможно, нас ждёт и приятный сюрприз в виде одновременного Steam-релиза всех трёх игр.