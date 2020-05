На днях состоялась большая презентация экшена Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch. Подробнее обо всех замеченных в игре геймплейных особенностях можно прочитать здесь. В преддверии скорого релиза авторы проекта охотнее общаются с прессой, вот недавно состоялся большой разговор с профильным изданием IGN. Кое-что интересное там было рассказано об открытом мире игры, карме героя и боевой системе.

Представители Sucker Punch утверждают, что они в Ghost of Tsushima сделали самый большой открытый мир. Опыт создания таких больших локаций у разработчиков есть — до этого они делали миры для экшенов серии inFamous. Важная информация о продолжительности игры: сюжетная кампания и побочные задания займут игрока где-то 40-50 часов времени.

На прошлой неделе в рамках презентации Ghost of Tsushima можно было заприметить определённую механику взаимодействия главного героя с дикими животными. Так вот, за охоту на тех же лис никаких наград не предусмотрено. Животные здесь нужны для, простите, навигации. А ещё их можно гладить, ага.

Стелс-режим и режим самурая в Ghost of Tsushima получится комбинировать безо всяких сюжетных или геймплейных ограничений. Только игрок вправе выбирать, что и как ему делать, наказывать его за это никто не будет. С кармой произошла схожая история — её безжалостно упразднили. Для Sucker Punch намного важнее оказалось уделять внимание постановке и проработке общего сюжета, а не заниматься моделированием двух противоположных веток развития персонажа. В конце концов, авторы черпали вдохновение из The Legend of Zelda и Shadow of the Colossus, а это именно проекты с упором на сюжет.

Ghost of Tsushima поступит в продажу 17 июля только на PlayStation 4.