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Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля

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Утечки и слухи больше не имеют никакого значения, поскольку сегодня разработчики Streets of Rage 4 огласили точную дату выхода долгожданного многими проекта в жанре beat’em up. Отправиться виртуально избивать всех подряд можно будет уже 30 апреля на всех актуальных платформах: PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Как пишут разработчики, Streets of Rage 4 порадует полностью нарисованной вручную красивой графикой, новыми игровыми механиками, возможностью набить супостатам лица под саундтрек из предыдущих игр серии Streets of Rage и другими приятными функциями и нововведениями.

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Важно отметить, что Streets of Rage 4 — первая новая игра серии за последнюю четверть века (26 лет и 1 месяц, если быть точными), так что уровень ожиданий у новинки явно зашкаливает. Теперь главное — дождаться релиза и взглянуть, оправдаются ли эти ожидания.

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