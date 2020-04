Разработчики и издатели продолжают морально поддерживать сидящих в четырёх стенах из-за пандемии людей и с завидной регулярностью снабжать нас то подарочными играми, то акциями с временным бесплатным доступом. Сегодня речь пойдёт о втором варианте, в котором принимают участие аж восемь игр. Впрочем, знакомых названий здесь два: Total War Warhammer II и первая Borderlands в издании Game of the Year Enhanced.

Венчающая список Total War Warhammer II стала бесплатной до конца выходных (календарных), а до 23 апреля её можно будет приобрести с 66-процентной скидкой. Игра вышла в 2017 году и на момент написания данной заметки имела 95-процентный актуальный пользовательский рейтинг.

В случае с Borderlands же предложение гораздо более щедрое. Мало того, что нам предлагают игру в издании Game of the Year Enhanced , так и время бесплатного доступа вдвое больше, чем у Total War Warhammer II — целая неделя (до 24 апреля). Параллельно с этим на игру до 30 апреля будет действовать 67-процентная скидка. Напомним, что Borderlands Game of the Year Enhanced — это графически улучшенное переиздание, доступ к которому открылся в прошлом году, причём для обладателей «оригинала» совершенно бесплатно.

При желании до конца наступающих выходных можно также опробовать следующие проекты: Absolver, Beat Hazard, Beat Hazard 2, Devolver Bootleg, Northgard и Pride Run.

К слову, также в Steam началась распродажа игр издательства Devolver Digital. С большими скидками можно приобрести Gris, Shadow Warrior 2, Hotline Miami, игры серии Serious Sam и другие, куда менее известные проекты.