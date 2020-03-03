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NVIDIA без разрешения добавила «выживач» The Long Dark в GeForce NOW

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Пользователи «облачного» сервиса GeForce NOW обратили внимание на то, что больше не могут играть в исследовательский симулятор выживания The Long Dark от разработчиков из Hinterland Studio Inc. Творческий руководитель проекта Рафаэль ван Лироп в своём Twitter объяснил причину исчезновения игры из GeForce NOW.

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По словам господина ван Лиропа, NVIDIA не согласовала с Hinterland Studio размещение The Long Dark в GeForce NOW, поэтому студия отправила в корпорацию запрос об удалении своей игры из библиотеки сервиса. Также, если верить ван Лиропу, NVIDIA извинилась перед разработчиками и отправила им видеокарту в качестве дани подарка.

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The Long Dark вышла в 2017 году и получила высокие пользовательские оценки. С поправкой на крайне нишевый жанр The Long Dark можно назвать вполне успешной игрой.

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Тарас Хомин
15:59
Хз, я тут на стороне хуанга. Он же не продает эту игру. Он сдаёт в оренду оборудование на котором можно её запустить. Я б на месте хуанга никого не спрашивал.
NVIDIA без разрешения добавила «выживач» The Long Dark в GeForce NOW
warmuza
15:55
Хватит его так называть, это невежливо.
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Ацкий Сотона
15:55
А вы не думали , что геймерам - неинтересен Стим-майнер помойка , если нет , так задумайтесь , Стим менее чем на 7% компьютеров , и 60% из них в Китайских быдло-клубах .
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