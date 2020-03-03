NVIDIA без разрешения добавила «выживач» The Long Dark в GeForce NOW
Пользователи «облачного» сервиса GeForce NOW обратили внимание на то, что больше не могут играть в исследовательский симулятор выживания The Long Dark от разработчиков из Hinterland Studio Inc. Творческий руководитель проекта Рафаэль ван Лироп в своём Twitter объяснил причину исчезновения игры из GeForce NOW.
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По словам господина ван Лиропа, NVIDIA не согласовала с Hinterland Studio размещение The Long Dark в GeForce NOW, поэтому студия отправила в корпорацию запрос об удалении своей игры из библиотеки сервиса. Также, если верить ван Лиропу, NVIDIA извинилась перед разработчиками и отправила им видеокарту в качестве
дани подарка.
рекламаThe Long Dark вышла в 2017 году и получила высокие пользовательские оценки. С поправкой на крайне нишевый жанр The Long Dark можно назвать вполне успешной игрой.
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