С 27 февраля по 1 марта в Бостоне пройдёт игровое мероприятие PAX East 2020, но в этот раз его пропустит один из главных участников — Sony Interactive Entertainment. Сегодня компания заявила, что отменила своё участие в PAX East из-за опасений по поводу вируса COVID-19, он же тот самый коронавирус, о котором уже несколько месяцев слышно из каждого динамика.

реклама

По словам руководства Sony Interactive Entertainment, здоровье и безопасность сотрудников — основная забота компании.

реклама

Может возникнуть закономерный вопрос: причём здесь коронавирус, очаг распространения которого находится за многие тысячи километров от Бостона, где проходит выставка? Ответ простой: PAX East это международное мероприятие, и вероятность попадания инфицированных людей туда пусть и несильно, но всё же отличается от нулевой. И, по всей видимости, Sony не готова подвергать свой коллектив даже столь минимальному риску.

Ранее Sony обещала, что у простых игроков впервые появится возможность опробовать The Last of Us Part II именно на PAX East 2020, но теперь, видимо, остаётся только дожидаться релиза, назначенного на 29 мая.