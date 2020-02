В прошлом году студия Quantic Dream узнала, как хорошо быть самостоятельной и не зависеть от воли «дяди»: продажи PC-версий Heavy Rain, Beyond Two Souls и чуть погодя — Detroit Become Human — превзошли ожидания компании, и её руководство решило пойти дальше и открыть издательский отдел.

И вот, несколько часов назад, отмечая 23-летие компании, её руководители Дэвид Кейдж и Гийом де Фондомье объявили о достижении поставленной цели. Нынешний этап развития Quantic Dream руководство студии сравнивает с человеком, который в 23 года уже начинает взрослую жизнь. То же самое происходит и с Quantic Dream: спустя 23 года роста и развития студия готова стать хозяйкой своей собственной судьбы и помогать другим разработчикам.

Важно напомнить, что Quantic Dream поставила перед собой задачу отказаться от эксклюзивных соглашений с теми или иными платформами и будет выпускать свои последующие игры сразу везде, где посчитает нужным. Компания не исключает, что редкие исключения из этого правила проскакивать будут, но прежняя ситуация с эксклюзивностью для PlayStation закончилась.