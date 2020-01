Как известно, Microsoft в своё время затеяла выпуск обновлённых версий всех трёх частей великой серии Age of Empires. Облагороженные издания Age of Empires и Age of Empires II уже вышли, осталось дождаться ремастера Age of Empires III. И, похоже, он уже не за горами: на официальном «инсайдерском» форуме серии появилось сообщение, гласящее о готовности в следующем месяце провести закрытое бета-тестирование.

Источник изображения: оригинальная Age of Empires III.

Первый этап бета-тестирования стартует уже в начале февраля, и приглашения на участие в нём разошлют лишь небольшой группе счастливчиков. Более широкую аудиторию планируют подключить в марте. Впоследствии разработчики устроят масштабное тестирование, в котором проверят полноценную работоспособность сетевого режима.

Важное уточнение: все закрытые тестирования будут проводиться под грифом «секретно», так что никаких подробностей и, тем более, скриншотов/записей игрового процесса не ждите. По крайней мере, в открытом доступе.

Кстати, у закрытой «беты» ремастера Age of Empires III уже имеются минимальные системные требования: от вас потребуется обладать компьютером с 8 Гбайтами оперативной памяти, графическим ускорителем Intel HD Graphics 4400 или лучше и 64-разрядной Windows 10. Любопытно, но самое главное — требование к центральному процессору — разработчики не указали.