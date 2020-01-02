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Цифровые продажи игр в минувшем году достигли 109 млрд долларов

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По подсчётам аналитической компании Superdata, в 2019 году игровая индустрия «в цифре» заработала свыше 109 миллиардов долларов США, что является новым рекордом и на три процента превосходит аналогичный показатель за 2018 год.

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Впрочем, индустрия этим результатом обязана условно-бесплатным проектам, большая часть из которых мобильные: именно они ответственны за 80 % всей цифровой выручки. И лидером среди них является Fortnite: королевская битва, которую влиятельные издания называют культурным феноменом, в минувшем году на цифровых продажах заработала $1,8 млрд, а в целом — $2,4 млрд.

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В сегменте AAA-игр всё гораздо скромнее. Так, лидер по цифровой выручке в 2019 году — футбольный симулятор FIFA 19 — заработал 786 млн долларов, а Call of Duty Modern Warfare и Grand Theft Auto V — по 645 млн и 595 млн долларов соответственно.

Несмотря на то, что статистически всё складывается не в пользу высокобюджетных премиальных игр, аналитики сохраняют оптимизм и верят, что в этом году благодаря ожидаемым проектам, таким, как Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part II, статистика выправится.

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