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В The Witcher 3 Wild Hunt в Steam одновременно играли более ста тысяч человек

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Успех сериала «Ведьмак» продолжает позитивно влиять на статистические показатели игр франшизы, а конкретно — на The Witcher 3 Wild Hunt. Да, в конце года мы говорили, что после установления игрой абсолютного рекорда по «онлайну» в Steam дальнейшая публикация редакцией материалов на эту тему лишена смысла, однако пропустить столь красивое «круглое» число тоже было бы неправильно.

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По статистике Steam, вчера вечером «онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt превысил отметку в сто тысяч игроков, а конкретно — составил 102 172 игрока одновременно. Это почти на десять тысяч больше, чем предыдущий показатель, который и позволил третьему «Ведьмаку» побить собственный рекорд популярности.

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Также рекорды продолжает ставить и первый The Witcher — вчера в него в Steam играли 12 627 человек. The Witcher 2 Assassins of Kings тоже «растёт», но не столь стремительно, как «братья»..

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