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The Witcher 3 Wild Hunt побила свой собственный рекорд «онлайна» в Steam

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Обновление от 29 декабря: Цель достигнута — официальная статистика Steam и портал Steam Charts зафиксировали установление третьим «Ведьмаком» абсолютного рекорда «онлайна» в сервисе от Valve. Буквально полчаса назад в The Witcher 3 Wild Hunt уже играли 92 546 человек, тогда как предыдущий рекорд — 92 268 игроков — был зафиксирован в мае 2015 года — когда игра только вышла. Стоит отметить, что показатель «онлайна» постоянно растёт, но релизный рекорд уже побит, поэтому дальнейшая публикация новостей на эту тему, по крайней мере, в редакционной новостной ленте нашего сайта, лишена особого смысла.

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Оригинал от 27 декабря: На фоне успеха сериала «Ведьмак», премьера которого состоялась на прошлых выходных, у ролевой игры The Witcher 3 Wild Hunt закономерно произошёл всплеск популярности. После премьеры сериала пиковый «онлайн» возрос до 30—50 тысяч игроков в зависимости от дня, однако сегодня, 27 декабря, игре удалось установить рекорд, который, вероятно, ещё будет неоднократно побит: на момент написания данной заметки в The Witcher 3 одновременно играли более 72 000 человек.

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По статистике Steam Charts, это самый высокий пиковый показатель «онлайна» The Witcher 3 Wild Hunt за последние четыре с половиной года: лучше пиковый результат был только в мае 2015-го — когда игра только-только поступила в продажу — и составлял 92 268 игроков.

Стоит отметить, что The Witcher 3 участвует в зимней распродаже в Steam с колоссальной 70-процентной скидкой. Так что если вы до сих пор не «пережили» третью интерактивную историю Геральта из Ривии, то, возможно, надвигающиеся новогодние каникулы — отличный способ исправить это недоразумение.

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