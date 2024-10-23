Оглавление

Вступление

Без подзарядки устройства сейчас далеко не уедешь. Тут не дадут соврать пользователи электромобилей, которых становится всё больше. Обычным гаджетам также нужно питание, и различные мобильные устройства приходится заряжать. Это необходимо делать чаще при более интенсивном использовании и даже зарядки смартфона иногда уже не хватает на сутки. Особенно это актуально, когда собираешься в путешествие и не знаешь, будет ли возможность где-то подзарядить устройство. Сейчас возможности зарядки появляются в общественном транспорте, поэтому в городе это не такая острая проблема. Другое дело, когда выбираешься в глухие места, где мобильная сеть не всегда ловит, а до ближайшего населённого пункта могут быть десятки километров. И это не обязательно связано с какими-то экстремальными развлечениями. Можно возить с собой автомобильный инвертор или даже генератор, но всё это актуально для автолюбителей.

Поэтому уже давно придумали такие устройства как пауэрбанки (Powerbank) или, как их еще называют – внешние аккумуляторы. Сейчас на рынке представлено множество разнообразных устройств, которые отличаются не только объёмом встроенных аккумуляторов, но и мощностью, с которой они могут питать разнообразные устройства. Например, компактная модель может заряжать смартфон, а устройство посолиднее – целый ноутбук. И в определенный момент пауэрбанки начали активно подделывать и писать в спецификации завышенные показатели объёма. Поэтому доверие осталось лишь к крупным или известным производителям, которые не обманут и устройство будет соответствовать своим характеристикам. Это важно, поскольку не хочется понадеяться на подобный гаджет, а в самый неподходящий момент он подведёт.

Лично я какое-то время пользовался продукцией одной известной китайской компании и у меня было два устройства: на 10 000 и 20 000 мАч. Однако с недавнего времени встал гораздо острее вопрос с питанием ноутбука в поездках и вот тут возникли проблемы. Сам я уже привык к тому, что использую один GaN адаптер для питания и зарядки всех устройств. Также блоки питания ноутбуков, если, конечно, это не мощные игровые модели, сейчас универсальные и часто поставляются с разъёмом USB Type-C. Они также позволяют заряжать ноутбуки и смартфоны и это удобно. Поэтому ожидали чего-то подобного от внешних аккумуляторов и сейчас такие устройства стали появляться, и я решил рассмотреть две модели известной компании Ugreen, которая специализируется на выпуске различных аксессуаров и периферии для смартфонов и ПК.

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С брендом Ugreen у меня никогда не возникало проблем, качество продукции всегда высокое, а цена по сравнению с аналогами вполне приемлемая. Ещё одним плюсом является то, что раньше товары этой компании приходилось заказывать напрямую из Китая и долго ждать, а теперь есть представительство в России и широкий спектр продукции доступен здесь и сейчас. Для тестирования я взял сразу две модели из новой серии Nexode. Одно устройство на 12000 мАч с максимальной выходной мощностью 100 Вт (20 В, 5 А), второе на 25000 мАч с мощностью 140 Вт (28 В, 5 А) с одного канала или 200 Вт (2 х 20 В, 5 А) с двух каналов.

Оба варианта оснащаются экранами для лучшей информативности. Посмотрим, что есть в комплекте и как это всё работает.

Упаковка и комплектация

Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank

Устройство поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно как брусок с квадратным сечением, у которого есть небольшой экран.

Сверху можно заметить логотип на чёрной прямоугольной вставке. Фон упаковки преимущественно светло-серый. В левой части находится столбец с четырьмя пунктами, которые описывают ключевые особенности устройства. Прежде всего, это мощность 100 Вт. Здесь речь не о потребляемой мощности, а о мощности заряда устройства. Как это происходит? Для этого есть режим заряда с напряжением 20 В с силой тока 5 А. Так и получается 100 Вт. Разумеется, есть и другие режимы, а здесь упоминается PD 3.0. Ниже как раз уточняется, что есть другие варианты зарядки и устройство подходит для смартфонов и планшетов на разных операционных системах.

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Далее нам сообщают, что устройство подходит для авиаперелётов. Лично не пробовал с ним проходить через терминал, поэтому гарантировать этого не могу, но по идее проблем возникнуть не должно. Ниже сообщают о безопасной зарядке с несколькими степенями защиты. Здесь приходится довериться производителю и поверить ему на слово. Внизу указана ёмкость встроенного аккумулятора – 12000 мАч. Также справа продублирована максимальная мощность 100 Вт.

Все основные характеристики и спецификации представлены с обратной стороны.

Модель Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank USB Type-C вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт макс USB Type-C выход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт макс USB Type-A выход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 10 В, 2.25 А / 12 В, 1.5 А Максимальный выход 5В 4 А Тип встроенного аккумулятора Литий-ионный Расчётная ёмкость элементов 12 000 мАч (4 х 3 000 мАч) Номинальная ёмкость 6 800 мАч Номинальная энергия 44.4 Вт*ч (14.8 В, 3 000 мАч) Номинальное напряжение заряда элементов 4.2 В Поддерживаемые протоколы входа PD3.0 / PD2.0 / BC1.2 Поддерживаемые протоколы выхода USB-C: PD3.0 / PD2.0 / PPS / QC3.0 / QC2.0 / FCP / AFC / APPLE 5V2.4A / BC1.2;

USB-A: SCP / QC3.0 / QC2.0 / FCP / AFC / APPLE 5V2.4A / BC1.2 Габариты 115 x 46 x 45.5 мм Масса 310 г

По традиции пришлось немного дополнить штатную таблицу со спецификациями, поскольку важных характеристик мне найти не удалось. Пришлось лезть в дебри интернета и искать самостоятельно.

Пора заглянуть внутрь.

Внутри коробки предусмотрен белый картонный лоток. Он достаточно плотный, поэтому защита тут хорошая. По центру находится само устройство, которое упаковано в белый полупрозрачный пакет. Под ним и сбоку расположен картонный разделитель. Там прячется комплект поставки. Он небольшой: один небольшой кабель USB Type-C – USB Type-C и несколько инструкций.

Адаптера питания для зарядки нет. У меня был собственный адаптер от ноутбука на 65 Вт. Напряжение 20 В, сила тока 3.25 А. Именно такой поддерживается устройством. Полная зарядка занимает около 40-45 минут.

Ugreen Nexode 200W 25000mAh Power Bank

Устройство поставляется в коробке среднего размера, как у современного смартфона. Она также изготовлена из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение устройства. Выглядит оно как предыдущее, но здесь заметно, что экран цветной.

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Сверху также есть логотип на чёрной прямоугольной вставке. Фон упаковки преимущественно светло-серый. В левой части расположен столбец с пятью пунктами, которые описывают ключевые особенности устройства. Первым делом производитель рассказывает про чудо-экран, на который выводится информация о статусе устройства в реальном времени. В данном случае отображается не только уровень заряда, но поговорим об этом позднее. Далее нам сообщают, что устройство подходит для авиаперелётов и о безопасной зарядке с несколькими степенями защиты.

Следующим пунктом уточняется, что есть другие варианты зарядки и устройство подходит для смартфонов и планшетов на разных операционных системах. В заключении фигурирует мощность 140 Вт по протоколу PD 3.1. Почему тогда внизу и в описании к устройству фигурирует 200 Вт? Дело в том, что 140 Вт – это максимальная отдача с одного порта, а 200 Вт – это уже максимальная отдача с двух портов. Ещё внизу указана ёмкость встроенного аккумулятора – 25000 мАч. Также справа продублирована максимальная мощность 200 Вт.

Все основные характеристики и спецификации, как и у младшей модели, представлены с обратной стороны.

Модель Ugreen Nexode 200W 25000mAh Power Bank USB Type-C вход №1, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт макс USB Type-C вход №2, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт макс USB Type-C выход №1, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А / 28 В, 5 А = 140 Вт макс USB Type-C выход №2, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт макс USB Type-A выход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 10 В, 2.25 А / 12 В, 1.5 А Максимальный выход 5 В, 7 А / 9 В, 6 А / 12 В, 6 А / 15 В, 6 А / 20 В, 10 А = 200 Вт макс Тип встроенного аккумулятора Литий-ионный Расчётная ёмкость элементов 25 000 мАч (5 х 5 000 мАч) Номинальная ёмкость 14 000 мАч Номинальная энергия 90 Вт*ч (18 В, 5 000 мАч) Номинальное напряжение заряда элементов 4.2 В Поддерживаемые протоколы входа PD3.0 / PD2.0 / BC1.2 Поддерживаемые протоколы выхода USB-C: PD3.0 / PD2.0 / PPS / QC3.0 / QC2.0 / FCP / AFC / APPLE 5V2.4A / BC1.2;

USB-A: SCP / QC3.0 / QC2.0 / FCP / AFC / APPLE 5V2.4A / BC1.2 Габариты 131 x 54 x 50.8 мм Масса 597 г

В очередной раз пришлось немного дополнить штатную таблицу со спецификациями, подглядев информацию на сайте производителя.

Заглянем внутрь.

Внутри коробки аналогичный белый картонный лоток. Он достаточно плотный, поэтому защита хорошая. По центру расположено само устройство, которое упаковано в белый полупрозрачный пакет. Под ним и сбоку предусмотрен картонный разделитель. Там прячется комплект поставки. Он небольшой: чехол из серого бархатистого материала, один небольшой кабель USB Type-C – USB Type-C и несколько инструкций.

Адаптера питания для зарядки нет. При использовании собственного адаптера от ноутбука на 65 Вт (напряжение 20 В, сила тока 3.25 А) полная зарядка занимает менее 2 часов.

Внешний вид

Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank

Обычно подобные устройства плоские, но в данном случае оно напоминает брусок с практически квадратным сечением. Габариты составляют 115 x 46 x 45.5 мм, масса – 310 г. Корпус изготовлен из твёрдого пластика. Поверхность гладкая, но матовая. Это же касается экрана, который находится сверху.

Само устройство выглядит лаконично. Основная часть информации расположена на нижней поверхности, которая изготовлена из пластика чёрного цвета.

На ней же присутствуют две небольшие резиновые полоски, которые играют роль ножек, на которых устройство может стоять на ровной поверхности. Это свидетельствует о том, что корпус не монолитный, но просто так он не разбирается, как и большинство подобных устройств, ведь простой доступ к литиевым аккумуляторам может быть небезопасным.

С одной из боковин предусмотрена кнопка, которая включает экран. Нажатие простое, при нем есть характерный щелчок.

Экран с матовой поверхностью. Он монохромный. На нём выводится информация об уровне заряда в цифрах. Помимо этого, под ними есть пять небольших полосок, которые представляют собой статус-бар. Он дублирует информацию об уровне. Во время ждущего режима в круге появляется аналог смайлика, по выражению которого тоже можно понять состояние заряда.

С одного торца находятся разъёмы для зарядки самого пауэрбанка и к ним же подключаются внешние гаджеты для подзарядки. Причём разъём для входящего питания только USB Type-C, а для отдачи можно использовать одновременно сразу оба разъёма: USB Type-C и USB Type-A.

Напомню, что только через USB Type-C можно выжать максимум – это 100 Вт или 20 В при 5А. Но при одновременном использовании двух разъёмов максимум, что можно получить – это 5 В, 4 А. Это значит, что 5 В и 2 А на один канал. Вся эта информация тут указана, поэтому всё максимально просто и понятно.

Ugreen Nexode 200W 25000mAh Power Bank

По сути, это просто увеличенная версия прошлого устройства. Так ощущается с первого взгляда. На самом деле отличия есть, но сходства больше. Это тот же брусок, но немного крупнее, также практически в два раза больше масса, что логично, ведь ёмкость также выше вдвое. Основная часть корпуса – это такой же твёрдый, серый матовый пластик.

Нижняя часть выполнена схожим образом. Это аналогичный чёрный более шероховатый пластик. Также тут есть две резиновые ножки в виде полосок. Достаточно объёмный текст информации тут указан потому, что подробно указаны все режимы работы по каждому интерфейсу. Поскольку портов больше, то и перечисленных режимов тоже, несмотря на то, что они где-то дублируются.

Нижняя поверхность также кажется крышкой, а корпус разборным, но похоже панели склеены и просто так не разбираются. Сбоку есть кнопка с надписью «More than power». В данном случае она позволяет переключаться между двумя режимами. Информации на экран здесь действительно выводится больше.

В данном случае экран с глянцевой поверхностью, который заклеен защитной плёнкой. Это компактная TN-панель. На мой взгляд, лучше было бы использовать OLED, чтобы экономить энергию и обеспечивать достаточную яркость. В данном случае экранчик цветной, но видно его хорошо только при недостаточной освещённости. Даже при ярком искусственном освещении он еле читаем, на ярком солнце это вообще без вариантов. Поэтому экран спорный, но информативность отличная.

Прежде всего здесь также в процентном отношении отображается уровень заряда. Это основной параметр. В режиме ожидания включается забавная анимация.

При подключении кабеля заряда или, наоборот, какого-либо потребителя сразу появляется информация о том, какой канал используется, и какая мощность потребляется. В правом верхнем углу указано мелкими цифрами время, которое будет затрачено на текущую процедуру.

Если речь про заряд встроенного аккумулятора, высчитывается время, которое будет затрачено на полную зарядку при том режиме, при котором она происходит. Если это потребитель, то аналогичным образом будет рассчитано время, которое сможет проработать устройство до полного разряда встроенного аккумулятора. Это полезная функция, которая обеспечивает хорошую информативность.

С одного торца также есть разъёмы для зарядки самого пауэрбанка, к ним же подключаются внешние потребители для подзарядки. Для зарядки можно использовать два порта USB Type-C, а для отдачи можно задействовать те же порты и третий – USB Type-A.

Порты USB Type-C различаются. На одном максимум – 100 Вт, а на другом 140 Вт. Однако сразу с трёх портов можно снять максимум 200 Вт. Вся эта информация тут указана около каждого порта, поэтому что-то перепутать невозможно.

Тестирование

Под руками ничего серьёзного не оказалось, кроме ноутбука и двух смартфонов. Со смартфонами всё просто – они заряжаются, но как работает быстрая зарядка?

iPhone 15 Pro заряжался на обоих устройствах одинаково. Режим был 9 В, 2 А. Это обеспечивало нагрузку 18 Вт. Я перепробовал разные варианты и в итоге понял, что оба устройства работают одинаково, только на одном из них на экране отображаются все характеристики, а на другом только уровень заряда встроенного аккумулятора. Также есть подобия смайликов и даже анимация. Понятно, что цветной экран интереснее.

Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank легче и компактнее. Его полная зарядка мощным блоком питания на 65 Вт занимает заметно меньше времени. Отдача может идти сразу на два порта, но только с одного USB Type-C можно выжать максимум 100 Вт.

Я полностью разрядил ноутбук и поставил его на зарядку сначала маленьким пауэрбанком. Зарядил почти на половину и весь его заряд израсходовал. Характеристики аккумулятора ноутбука: 63 Вт*ч, 11.61 В и 5260 мАч. На зарядку ушло около 45 минут.

Смартфон на Android у меня оказался не такой удачный. Он не поддерживал те режимы, которые были заявлены производителем. У него собственная зарядка на 120 Вт и заряжается он очень быстро, но вот через оба пауэрбанка ничего не получилось.

По сути, смартфон заряжался только в базовом режиме: 5 В, 2 А. Приводить какие-то цифры бессмысленно, поскольку это не самый лучший режим заряда.

С моделью Ugreen Nexode 200W 25000mAh Power Bank ноутбук удалось зарядить полностью, но зарядка шла всё в том же режиме – 44-45 Вт или 20 В, 2.2 А. По времени это заняло 1 час и 47 минут.

Штатная зарядка у этого ноутбука осуществляется через специальный разъём, родной адаптер идет на 120 Вт. Я же заряжал через порт Thunderbolt, поэтому мне результаты в целом понравились. Энергия израсходовалась не вся, ещё осталось 13%.

Заключение

Ugreen Nexode – отличные устройства нового поколения, которые поддерживают различные варианты быстрой зарядки. Мне удалось зарядить не только смартфон, но и ноутбук с интерфейсом Thunderbolt. С этим справились обе модели, и поэтому здесь нет дискриминации. Можно с успехом пользоваться даже самой доступной моделью на 12000 мАч и 100 Вт. Оба варианта оборудованы небольшим экраном. В случае более доступной модели он монохромный и там отображается только уровень заряда.

Модель на 25000 мАч и 200 Вт предлагает цветной экран, где помимо уровня заряда отображается информация о мощности, напряжении и силе тока – как при зарядке встроенного аккумулятора, так и при использовании его в качестве источника питания. Тут реально видно процесс потребления энергии, а ещё автоматически рассчитывается время, которое потребуется для данного режима заряда/разряда. Ясно, что в старшей модели экран более информативный. Правда, он не очень яркий и его плохо видно даже при искусственном освещении. И яркое солнце ситуацию не спасет. Яркость не регулируется; видимо, производитель банально экономит энергию пауэрбанка, чтобы она не уходила на экран. Через какое-то время он сам отключается, включить его можно при нажатии боковой кнопки.

Оба пауэрбанка изготовлены из качественных материалов. Само качество изготовления отличное, а объём практически соответствует заявленному номиналу. Единственное, с чем я столкнулся – не все типы быстрых зарядок поддерживаются. Например, у меня смартфон фирмы Infinix и с ним быстрая зарядка не работает. Только режим на 5 В и 2 А, что соответствует лишь 10 Вт. Оригинальная зарядка на 120 Вт и поэтому разница колоссальная. Однако всё работает, и зарядка осуществляется, хоть и не быстро. iPhone 15 Pro заряжается в режиме 9 В, 2 А. Это практически штатный режим 18 Вт заряда, поэтому многое будет зависеть от типа устройства и режима совместимости.

Ноутбук заряжался в режиме 20 В, 2.2 А. Получается приблизительно 44-45 Вт. Аккумулятор в ноутбуке на 63 Вт*ч, 11.61 В и 5260 мАч. Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank зарядил этот ноутбук только на 49% за 45 минут. Ugreen Nexode 200W 25000mAh Power Bank сделал это полностью с 0 до 100% за 1 час 47 минут, и у него осталось еще 13% заряда. Нагрев маленькой модели более заметный. Температура достигает 44°C в верхней части, где экран. Большой пауербанк более холодный. Только при интенсивной зарядке ~ 90 Вт он нагревается до 39°C. Возможно, подобное поведение будет при таком же интенсивном разряде, но у меня столь мощных устройств не нашлось, а с одним ноутбуком он даже не напрягался.

Обе модели отлично себя показали, но для себя я бы, наверное, выбрал более компактную, поскольку она легче, ноутбук заряжает наполовину и некоторое время можно поработать, чтобы быстро куда-то зайти, подготовить и отправить документы. Однако старшая модель интереснее благодаря большей функциональности, но она крупнее и тяжелее.

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Андрей Понкратов aka wildchaser