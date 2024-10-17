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Вступление

Многие производители пытаются удивить нас своими волшебными вентиляторами. Сейчас, пожалуй, трудно придумать что-то новое, поэтому большое внимание уделяется внешнему виду. Подсвечивается крыльчатка, подсвечивается корпус, и сегодня простой кулер смотрится странно, а ещё несколько лет назад ситуация была противоположная.

Порой мне кажется, что всем уже не важно, как дуют эти вентиляторы, какой они создают воздушный поток и давление потому, что физику никто не любит, как и посторонний шум от компьютера. Трудно поверить, но сам вентилятор практически не создаёт шума, разве что там плохие подшипники и они гремят как погремушки. Может, крыльчатка где-то за что-то цепляет и поэтому появляется шум, а в большинстве случаев его создаёт сам воздух, который натыкается на препятствия на своём пути. Это очень просто проверить, для чего достаточно снять вентилятор с радиатора процессорного кулера. На одних и тех же оборотах шум будет разный.

Ещё пользователей раздражают провода. Даже в небольшой сборке их может оказаться достаточно много, а уж если установлено много корпусных вентиляторов, то в них можно запутаться, учитывая, что только от одного вентилятора их бывает два. Но это ещё полбеды. На концах этих проводов могут находиться несколько типов разъёмов. Хорошо, если место в скрытой нише за правой боковой стенкой позволяет всё это развести и аккуратно уложить, но корпуса разные и его банально может не оказаться. Производители материнских плат решили помочь с этим и начали производство устройств с обратным расположением разъёмов.

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Компании, которые производят вентиляторы, тоже решили подсуетиться к этой волне хайпа и решили просто удалить провода. Нет проводов – нет проблем. Если пользователь хочет, чтобы вентилятор крутился и светился, то он сам должен это всё организовать. Да на корпусе будут разъёмы, а в комплекте кабели, но творить всё это непотребство будет сам пользователь. Идея в целом неплохая, ведь вертушки могут просто стоять для красоты и не крутиться. Как же будет организована подсветка? Для этого на корпус можно налепить какую-нибудь цветную наклейку, которая будет переливаться всеми цветами при изменении угла обзора.

Однако мы размечтались, пора переходить к рассмотрению такого набора, который, по заверениям производителя, может отлично работать. Называется он Formula V Line Air Bridge Plus и состоит из трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Ранее мы уже познакомились с парой корпусов этого производителя: Formula V Line TimberLine T0, предназначенным для материнских плат с разъёмами на обороте, и корпусом-«аквариумом » Formula V Line Crystal Z8.

Чем же производитель способен удивить нас в случае вентиляторов? Мы изучим детальнее эти «воздушные мосты» и как они соединяются друг с другом. Также немаловажно будет оценить их работу, и для этого я подготовил сложное испытание – радиатор необслуживаемой СЖО. Сложность тут в том, что производители подобных систем комплектуют свои устройства моделями с определёнными характеристиками, но вдруг всё получится и игра будет стоить свеч?

Упаковка и комплектация

Formula V Line Air Bridge Plus – это набор из трёх вентиляторов. Он бывает представлен в двух цветовых решениях: белом и чёрном. В моём случае оказалась чёрная версия, причём на оформлении упаковки это практически никак не отражается.

Фон всей упаковки чёрный и на контрасте спереди есть фрагмент изображения именно белой модификации, чтобы немного представлять дизайн вентиляторов. Не то чтобы он был какой-то необычный, но у разных устройств есть какие-то свои особенности.

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В левом верхнем углу находится логотип производителя. Правее находится список из двух модификаций с пустыми квадратами, куда устанавливается маркер, чтобы было понятно, какая именно находится у вас в руках. Для этого в конце модели есть приставка BK или WH. Ещё название вентилятора, а точнее комплекта продублировано более крупными буквами по диагонали.

С обратной стороны коробки находится небольшая спецификация. В ней допущена одна неточность. Указано, что цвет крыльчатки прозрачно-белый. Однако это справедливо для белой версии, а в чёрной он скорее просто чёрный, без всякого намёка на прозрачность. Ещё здесь указано, что это модульные вентиляторы. Пока сложно понять, о чём идёт речь, но мы с этим попробуем разобраться.

Остальные характеристики я добавил в таблицу.

Модель Formula V Line Air Bridge Plus Габариты 120 х 120 х25 мм Номинальное напряжение 12 В (двигатель) / 5 В (подсветка) Входная мощность 2 Вт Скорость вращения 0-1300 об/мин Воздушный поток 39.6 CFM Воздушное давление 0.94 мм водяного столба Максимальный уровень шума 27.2 дБ Тип подшипника Гидродинамический

Информации не так много, но из того, что доступно видно, что максимальная скорость невысокая, поэтому не такой большой воздушный поток и давление воздуха, которое создаёт вентилятор. Это говорит о том, что его можно использовать не для любого радиатора потому, что ему будет трудно прокачать воздух через плотные рёбра.

Заглянем внутрь коробки.

Никакой инструкции тут нет, а есть только три комплекта винтов и комплект кабелей. При этом два из них похожи скорее на какие-то перемычки. Третий более длинный и на одном конце у него специальный шестиконтактный разъём, а на другом набор из 3-pin ARGB и 4-pin FAN, причём в комбинации папа/мама.

Винты короткие, самые обычные для крепления к корпусу. В комплекте три комплекта по 4 штуки. Больше ничего особенного, кроме самих вентиляторов тут нет.

Внешний вид, конструкция и особенности

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Первое, что бросается в глаза – это отсутствие проводов. Все три вентилятора абсолютно одинаковые. Размеры стандартные – 120 х 120 х 25 мм. Основной материал – пластик. Из него изготовлен корпус и крыльчатка.

Ещё раз напомню, что есть точно такой же белый комплект. Отличия только в цвете корпуса и крыльчатки. Особенно ярко выделяются яркие наклейки по углам корпуса с передней стороны. Цвета переливаются при изменении угла обзора.

На наклейках есть полупрозрачные полоски, за которыми находятся вставки с ARGB подсветкой. Следовательно, светодиоды разделены на 4 группы и запрятаны в раму корпуса. Никакой другой подсветки тут нет.

Я полагал, что ещё какая-то группа будет в районе двигателя потому, что по двум перекладинам проходит тонкая печатная плата зелёного цвета. Однако их там нет, а это приспособление служит скорее для объединения групп подсветки.

Рама получается пустотелой, но она достаточно прочная и жёсткая. С одного из торцов находятся два компактных шестиконтактных разъёма для соединения устройств друг с другом, а также соединения последнего с материнской платой или каким-то внешним контроллером.

Ещё из интересных особенностей спереди на крыльчатке по центру есть наклейка с отверстием в центре. Здесь можно заметить центральную ось с блестящей золотистой шайбой. Можно было всё это скрыть? Скорее всего.

Возможно, это какой-то современный тренд потому, что я такое исполнение уже встречаю не в первый раз. Крыльчатка оптимизирована под тихую работу. Здесь девять лопастей, которые заметно скручены относительно центра.

Если спереди по углам находятся цветные наклейки, то сзади приклеены мягкие подушки для защиты от вибраций. И в целом с обратной стороны вентиляторы смотрятся простовато и никакого намёка на подсветку тут не видно.

Тестирование

По всем характеристикам эти вентиляторы больше ориентированы на установку в корпус, обеспечивая приток или вытяжку воздуха. Их можно разместить за передней сетчатой панелью или на боковой внутренней в «аквариуме».

Однако я специально решил усложнить задачу и попробовать этими вентиляторами «прокачать» радиатор AIO системы DeepCool LS720. Причём специально в такой процедуре нет смысла, ее штатные вентиляторы достаточно мощные и изначально с подсветкой. Там есть своя система последовательного соединения, и она выполнена неплохо. А вот если у вас система DeepCool LT720, то там хотя бы можно будет добавить подсветку.

Процессор я ограничил, установив рекомендованные настройки Intel. Поэтому он не выходит за рамки потребления 253 Вт и жидкостная система охлаждения с такими условиями отлично справляется. Запас по температуре тут ещё достаточно большой и поэтому лимит можно увеличить, но ради чистоты эксперимента всё проходило в одинаковых условиях.

В том числе я убрал разгон памяти, чтобы он не влиял на температуру процессора. Это связано с тем, что повышается напряжение на контроллере памяти и поэтому температура увеличивается.

Последовательное соединение не вызывает сложностей. Единственное замечание – межблочные кабели достаточно короткие и жёсткие. Спрятать их между рамами не получится и придётся всё равно их как-то прятать.

Первое, что замечаешь во время тестов – это значительно уменьшившийся шум. Однако платой за это стал рост температуры на 6-7°C.

Помните, что в стоке у меня был солидный запас и поэтому я мог себе позволить такой эксперимент, но такое может сработать не всегда. Достаточно снять лимиты с процессора и уже в штатном режиме эта система не будет справляться с тепловыделением процессора, и он уйдёт в троттлинг.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i7-14700KF (PL1 default, DeepCool LS720);

Intel Core i7-14700KF (PL1 default, DeepCool LS720+ Formula V Line Air Bridge Plus).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Заключение

В целом реализация получилась хорошая, но есть свои нюансы. По сути, комплект Formula V Line Air Bridge Plus подходит для рядной установки массива из трёх вентиляторов. В противном случае банально будет не хватать длины соединительных кабелей.

Тут производителю стоило было в комплект положить ещё пару кабелей подлиннее, поскольку разъём на самих вентиляторах нестандартный. Исходя из этого, вентиляторы можно установить только в ряд. Такой вариант подойдёт для корпусов, где есть возможность установки трёх вертушек спереди или сверху. Моделей таких достаточно много, поэтому продукт получился актуальным. Также этот комплект можно использовать для замены штатных вентиляторов систем жидкостного охлаждения, включая кастомные сборки. Однако в этой ситуации нужно быть уверенным, что вентиляторы смогут продуть радиатор.

В моём случае на примере системы DeepCool LS720 удалось добиться определённого успеха. В первую очередь получилось заметно снизить шум от системы охлаждения не только в нагрузке, но и в простое благодаря тому, что минимальные обороты у данных вентиляторов ниже. В нагрузке за снижение шума пришлось заплатить увеличением температуры процессора. Поэтому всё уже не так однозначно. Например, у вас сняты лимиты с процессора и на счету каждый градус, а шум для вас не играет роли. Тогда разумно использовать штатные вентиляторы или более производительные. Конкретно в моём частном случае, когда лимиты были установлены, можно было пожертвовать несколькими градусами, чтобы система работала тише.

При сборке также следует учитывать, что наиболее выигрышно эти вентиляторы смотрятся спереди. Сзади это абсолютно обычные устройства без подсветки и прочих украшений, что немного снижает область применения. Что касается качества изготовления, то оно хорошее. У меня все три вентилятора были хорошо отбалансированы и никаких вибраций не было. Как уже отмечалось, подсветка есть только спереди по углам рамы. Она синхронизируется с программным обеспечением материнской платы благодаря 5В ARGB подключению. Скоростью вращения можно управлять благодаря наличию ШИМ-контроллера. Однако максимум всего 1300 об/мин и даже на них шум очень низкий, в том числе благодаря использованию гидродинамических подшипников. Да и форма крыльчатки оптимизирована для тихой работы.

На мой взгляд, эти вентиляторы лучше всего подходят для корпусов с сетчатой передней панелью, где штатно они не установлены или стоят обычные модели со средними характеристиками шума и воздушного потока.

Андрей Понкратов aka wildchaser