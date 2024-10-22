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Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K

Флагман компании XP PEN позволяет работать как с растровой, так и векторной графикой, его можно использовать как демонстрационную доску для видеоконференций, а также заниматься анимацией, ретушью фотографий, 3D моделированием и видеомонтажом.
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Оглавление

Вступление

Художники обычно пишут свои картины на холстах. Пишут – больше относится к понятиям живопись или иконопись, но если кто-то считает, что рисуют, то можно спросить у моряков, почему суда ходят, а не плавают. Это всё терминология, но так или иначе люди занимаются искусством. Я сам далёк от этого, но моя дочка ходит в художественную школу и ей это занятие по душе. Лишь изредка я помогаю ей натягивать холсты на рамку. Можно ли рисовать на ПК? Кстати, она один раз разукрасила корпус снаружи и получилось достаточно неплохо, а также расписала компьютерную мышку.

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Вопрос, разумеется, был не про внешнее оформление, а про специализированные приложения и устройства для создания изображений в цифровом виде. Такие технологии уже давно используются не только для создания картин, дизайнерских объектов, но и для компьютерной анимации. Последняя не всегда бывает трёхмерной, но и рисованной. На рынке давно присутствуют графические планшеты, которые позволяют при помощи стилуса рисовать различные объекты. Однако для художника удобнее работать непосредственно с изображением на экране. Можно всё это делать курсором мыши, но это не всегда удобно. К тому же люди учатся водить по холсту карандашом и эти движения сложно повторить мышкой. Также не совсем понятно, как быть с уровнем нажатия. На карандаш нажмёшь посильнее, и линия получится более заметной.

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Нюансов много и поэтому художнику не всегда удобно что-то творить на экране ПК. А почему бы действительно не рисовать на самом экране? Действительно, тачскрины появились достаточно давно. Технология за долгие годы уже изрядно отработана и сегодня сенсоры могут различать силу нажатия. Сами матрицы обладают хорошей цветопередачей и поэтому можно всё это собрать вместе и сделать продукт специально для художников. Самое простое – это обычный планшетный компьютер, где рисовать можно даже пальцем. А в эпоху КПК компьютеры могли уже транслировать рукописную запись в печатный текст. Потом стали появляться специализированные графические экраны, где с помощью стилуса можно уже было писать настоящие картины, создавать анимационных персонажей, делать дизайн-проекты и заниматься прочими видами искусства.

Технологии развиваются, матрицы становятся всё лучше, тачскрины всё точнее, а программное обеспечение обрастает дополнительной функциональностью. Поэтому не удивительно, что сегодня обычный пользователь может организовать у себя дома целую студию по созданию изображений и работе с ними. Я себе слабо представлял подобные устройства, не сталкиваясь с ними ранее, но совершенно случайно получил подобный инструмент на время и решил его продемонстрировать в работе. Устройство называется XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K.

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Как следует из названия – это уже второе поколение модели и связано оно по большей части с увеличением разрешения экрана до 4K. Понятно, что это не все изменения, но я не буду заниматься сравнением хотя бы просто потому, что не пользовался ранее ни одним подобным устройством. Вместо этого попытаюсь рассмотреть эту модель и изучить её основные особенности.

Технические характеристики

Модель XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
Тип устройства Графический планшет с экраном
Диагональ экрана 23.8”
Разрешение 3840 x 2160 (4K)
Соотношение сторон 16:9
Максимальная яркость 300 нит
Контрастность статическая 1000:1
Углы обзора 178°
Частота обновления экрана 60 Гц
Цветовой охват 99% sRGB, 99% Adobe RGB, 98% Display P3
Тип матрицы IPS
Поверхность экрана Матовая
Антибликовое покрытие Есть
Количество цветов и оттенков 1.07 млрд
Тачскрин 16 384 уровней нажатия
Разрешение сенсора 5 080 линий на дюйм (lpi)
Минимальная сила нажатия 3 г
Точность ±0.4 мм
Частота опроса стилуса 200 запросов/с (rps)
Угол наклона 16-72°
Порты HDMI (1.4), Display Port (1.2), USB Type-C,
3.5 mm jack, DC 12V
VESA крепление Есть, 100 х 100
Габариты (без подставки) 638 х 408 х 44 мм
Рабочая область 526 х 296 мм
Масса (с подставкой) 7.3 кг
Цена 82 483 руб.

Пока это лишь сухие цифры и понять здесь что-то сложно. Видно, что это кран с тачскрином, с достаточно большой диагональю. Однако мне попадались моноблоки и ноутбуки с тачскрином, и он тоже может быть разным. Просто нужно учитывать, что здесь применяется не совсем обычная модель, у которой есть чувствительность к 16000 (16К) уровней нажатия.

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Также поверхность экрана защищена специальным матовым стеклом (AG-стекло), выполненным по технологии химического травления. Благодаря этому поверхность экрана максимально защищена от бликов, в чём я убедился воочию. Тут ничего не сказано о комплекте поставки, и функциональных возможностях, поэтому пора переходить к упаковке и смотреть, что находится внутри.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в крупной коробке. Вообще по размеру экран ближе к монитору с диагональю 27-28”, просто у него широкие рамки, а ещё очень массивная подставка. Всё это влияет на габарит ы и вес. Изначально этот экран поставляется в транспортировочной коробке. Её габариты составляют 760 х 510 х 175 мм, а вес 12,2 кг. Внутри расположена ещё одна коробка, но уже с цветной полиграфией.

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Соответственно размеры и вес не сильно отличаются от внешней транспортировочной упаковки, а сверху есть чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Передняя сторона яркая и красочная, как будто только что кто-то нарисовал эту картину. Также здесь изображён какой-то планшет с широкими рамками, но размеры его понять сложно, поэтому можно ещё раз заглянуть в спецификацию, чтобы представить себе этот экран.

Рядом с ним изображён блок с колесом и кнопками. Это устройство называется Wireless Shortcut Remote (ACK05) и продаётся отдельно.

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С обратной стороны, как ни странно, изображена обратная сторона устройства. Здесь можно увидеть его заднюю панель и подставку. Внизу перечислены некоторые характеристики.

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С одного из торцов находится наклейка с краткой спецификацией. Также здесь перечислены порты и часть комплекта поставки.

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Открыв коробку видно, что здесь всё отлично упаковано. Сверху лежит лист из плотного вспененного полиэтилена, под которым скрывается каркас из такого же материала с нишами, где аккуратно разложен комплект поставки.

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Сам экран завёрнут со всех сторон в плотную прозрачную плёнку, а сверху лежит листовка с таблицей калибровки экрана.

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Подставка уже смонтирована на корпусе устройства, поэтому отдельно в комплекте её нет. В комплекте можно обнаружить два кабеля питания, один из которых с европейской вилкой. Ещё здесь есть два кабеля USB. Один USB Type-C - USB Type-C, а другой USB Type-C - USB Type-А.

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Кроме этого, есть два видеокабеля. Один HDMI, а другой Display Port.

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Есть две инструкции.

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В пакете с ними лежит перчатка с двумя пальцами, тряпочка для протирки экрана и комплект сменных наконечников для стилусов.

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Комплекта два потому, что стилуса тоже два. Они отличаются диаметром сечения.

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Отдельно есть крышка для ниши с разъёмами устройства и два резиновых держателя стилусов, которые устанавливаются на верхний торец корпуса устройства.

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Разумеется, есть адаптер питания. 12 В и 5 А, что в совокупности обеспечивают 60 Вт.

Отдельно упакована коробочка со стилусами и клавиатура Wireless Shortcut Remote (ACK05). Подробнее рассмотрим их позже.

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Внешний вид, конструкция и особенности

Если посмотреть в спецификацию, то экран достаточно крупный и тяжёлый. Габариты этого устройства составляют 638 х 408 х 44 мм, а вес – 7,3 кг. Всё дело не только в массивной подставке, но и в корпусе, который здесь достаточно прочный. Это не значит, что можно ронять его на пол, но от каких-то небольших воздействий он защищён.

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Спереди всю поверхность занимает то самое стекло с матовым антибликовым покрытием. Оно отлично справляется с ярким светом в помещении. Под ним можно заметить достаточно большую рамку, ширина которой составляет 56 мм.

С краю по периметру проходит тонкая пластиковая рамка, а сзади корпус состоит из крупной пластиковой панели. Внутри, скорее всего, находится стальная рама, поскольку к ней крепится основная опора и две резиновые ножки снизу.

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Корпус опирается на них, а другой опорой выступает регулируемая подставка, как у мольберта. По центру сзади размещен шарнирный механизм с ручкой, которая фиксирует положения.

Здесь нет каких-то чётких делений углов и зафиксировать устройство можно в любом положении в диапазоне от 16-72°. Можно лишь отметить, что вертикально устройство стоять не может. Всё равно будет наклон, причём очень заметный.

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Также нет никакой регулировки по высоте. Можно, конечно, поставить его на какое-то возвышение или подложить пару книг, но это выглядит как абсурд. Исходя из этого, трудно себе представить использование этого устройства в качестве основного экрана.

Здесь приходит понимание того, что нужен второй монитор и большое пространство, чтобы можно было разместить их рядом. Заднюю опору можно снять и тогда образуются отверстия крепления VESA 100.

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Слева от опоры предусмотрена полукруглая ниша, где спрятаны разъёмы. Здесь находится порт USB Type-C, HDMI, Display Port, 3,5 мм джек для гарнитуры и гнездо для адаптера питания. Внутри есть выступы для укладки кабелей, а в комплекте есть крышка, которая закрывает эту нишу.

USB соединение необходимо для работы тачскрина. В комплекте есть два различных кабеля: один USB Type-C - USB Type-C, а другой USB Type-C - USB Type-А, поэтому проблем с подключением возникнуть не должно. Ещё в нише можно заметить информационную табличку. Тут указана модель устройства и информация о производителе.

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На верхнем торце расположены кнопка включения и качелька для регулировки яркости. С её же помощью можно выбирать порт входящего сигнала.

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Также сверху есть два выреза, куда устанавливаются два резиновых держателя для стилусов.

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Как я уже говорил, стилусы поставляются в отдельной коробке. Она изготовлена из пластика и состоит из двух частей: основания и верхней крышки. Последняя откидывается вверх и внутри размещён органайзер из мягкого и упругого материала. Все элементы расположены в своих углублениях.

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По центру находятся дополнительные наконечники для стилусов и ещё одна пластиковая крышка. Последняя необходима для одного из стилусов, чтобы закрыть штатные кнопки. Точнее блок с кнопками снимается и вместо него устанавливается эта заглушка.

Стилусы отличаются. Один потолще, а другой потоньше. Наконечники у них вынимаются и диаметр у них разный. Модель стилусов X3 Pro. Они пассивные и не заряжаются. Используется технология EMR (электромагнитного резонанса), стилус X3 Pro с интеллектуальным чипом отслеживает движение пера с высокой точностью.

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Длинна маленького стилуса 157 мм, вес – 10 г. Именно у него снимается модуль с боковыми кнопками и вместо него устанавливается заглушка. Сверху откручивается колпачок и внутри есть отсек, куда можно установить запасные наконечники.

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Толстый стилус похож на тонкий. Внутри также установлен чип X3 Pro, также сбоку есть две кнопки. Он немного длиннее и весит 16 г. Сзади у него предусмотрен цифровой ластик, а не кнопка, как могло бы показаться.

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Ещё в комплекте есть небольшая клавиатура Wireless Shortcut Remote (ACK05) с колесом прокрутки. Это беспроводное устройство, которое по размеру больше напоминает калькулятор. С одного бока находится выключатель и индикатор включения. Снизу есть разъём USB Type-C для зарядки и проводного подключения.

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Встроенный аккумулятор на 1000 мАч позволяет работать до 300 часов. Клавиатура оборудована десятью программируемыми клавишами. Кроме этого, есть 4 профиля, поэтому можно запрограммировать до 40 клавиш и сочетаний. Устройство простое и понятное в использовании.

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В центре колеса присутствует ещё одна кнопка. Поворот осуществляется с шагом 1/24 окружности диска, при котором происходит характерный щелчок с фиксацией.

Тестирование

Я использовал устройства в качестве основного экрана потому, что стол у меня маленький и я не мог разместить на нём сразу два монитора. Однако, ещё раз напомню, что устройство лучше использовать совместно с другим экраном.

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Этот графический экран не нуждается в калибровке, поскольку изначально все цвета настроены, а таблица с результатами калибровки идет в комплекте. Можно подрегулировать лишь яркость, а вот настраивать цвета, скорее всего, придётся на основном мониторе.

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Дополнительное оборудование я без проблем подключил по Bluetooth. Никаких сложностей с настройками не возникло.

Весь дополнительный софт и драйвера можно будет скачать с сайта производителя, хотя мне ничего не потребовалось потому, что работало всё сразу из коробки. Возможно, оно пригодиться для настройки горячих клавиш на Wireless Shortcut Remote (ACK05).

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Обычно пользуюсь приложением paint.net и его функционала мне хватает. Кроме этого, я не большой любитель художественного ремесла и практически ничего не рисую. Долго размышлял на тему того, что можно изобразить, но ничего не придумал лучше, чем повторить перфоманс великого русского художника.

Даже такой простой рисунок я нарисовал не с первого дубля. Дело оказалось не только в моих способностях как художника, а скорее в целом было немного непривычно. Сложно просто преодолеть какой-то барьер, что вот так просто по экрану можно водить каким-то предметом и он не испортится. Дочка за 15 минут нарисовала картинку получше.

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В целом после использования данного устройства я понял, что оно больше ориентировано на профессионалов. Даже модель попроще XP PEN Artist Pro 19 (Gen2) 4K стоит не так уж дёшево.

К самому устройству у меня никаких вопросов не возникло. Всё сделано очень качественно, просто подключается и настраивается, поддерживается множество приложений и кому-то действительно сильно может помочь в работе. Экран откалиброван, он достаточно яркий, а благодаря хорошему антибликовому покрытию можно работать даже при высоком уровне освещения.

Заключение

XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K – это флагманская модель компании и поэтому стоит не дёшево. Есть варианты попроще с меньшей диагональю экрана, например, XP PEN Artist Pro 19 (Gen2) 4K. Это тоже далеко не бюджетное устройство, но не стоит забывать про функциональность и технические характеристики. Список поддерживаемых приложений большой, как и сама область применения устройства. Можно работать как с растровой, так и векторной графикой, заниматься анимацией, ретушью фотографий, 3D моделированием, видеомонтажом, а также использовать как демонстрационную доску для видеоконференций.

Функциональность действительно хороша, поэтому здесь большое внимание уделено комплекту поставки, где есть два различных стилуса и куча аксессуаров для них. Есть сменные наконечники и функциональные клавиши на корпусе. Ещё в комплекте идет специальный пульт с программируемыми клавишами и колесом прокрутки. Он может подключаться кабелем, через радиоканал или по Bluetooth. Это устройство позволяет назначить комбинации клавиш на отдельные кнопки, чтобы не прибегать к стандартной клавиатуре, а все возможности используемого приложения всегда были под рукой. У стилусов есть свой чехол, а ещё в комплекте есть сменные наконечники.

Предполагается, что XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K будет использоваться как дополнительный инструмент к основному экрану, поэтому для него нужно будет отдельное подключение. Поэтому тут предусмотрены два типа подключения: HDMI и Display Port. Штатно устройство уже откалибровано и готово к работе. Его достаточно просто подключить, установить необходимый софт и можно сразу приступать к работе. Оба стилуса поддерживают 16K уровней нажатия, высокую точность распознавания, угол наклона до 60° и высокую скорость отклика.

Что касается клавиатуры, то Wireless Shortcut Remote оснащена 10 клавишами. Через драйвер можно настроить 4 профиля, что обеспечивает до 40 клавиш быстрого доступа. Для переключения между профилями нужно всего лишь нажать одну кнопку. Способность работать с различными приложениями делает ее мощным инструментом повышения производительности не только для творчества, но и для учебы, работы и даже игр.

Физический поворотный диск настройки обеспечивает хорошее сцепление благодаря маленьким канавкам. Это необходимо для комфортного вращения. Поворот осуществляется с шагом 1/24 окружности диска, при котором происходит характерный щелчок с фиксацией. Можно увеличивать и уменьшать масштаб, поворачивать холст или регулировать размер кисти. В этом устройстве установлен аккумулятор на 1000 мАч, который позволяет работать в беспроводном режиме около 300 часов. Это лёгкое и компактное устройство, поэтому оно становится незаменимым помощником при использовании графического экрана.

Дисплей XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K доступен для покупки в официальном магазине компании на AliExpress.ru.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест wildchaser графический планшет xp pen графический дисплей xp pen artist pro 24 (gen2) 4k

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